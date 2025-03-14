На земле "распилят" четверть миллиарда: в Киеве провели сомнительный тендер с завышенными ценами

Победителем тендера на продолжение реконструкции Бортницкой станции аэрации за 563 млн грн от КП "Киевстройреконструкция" стала компания "ТФМ-Восток". В тендере принимала участие еще одна компания – "Автомагистраль-юг" – однако особого рвения к победе она не продемонстрировала: несмотря на то, что возможность значительного снижения цены работ была, в результате торгов она была уменьшена лишь на 3%. При этом стоимость оплачиваемых работ и отдельных материалов является завышенной.

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Об этом сообщают "Наші гроші". Отмечается: снизить стоимость работ можно было за счет "невероятно высоких цен" в смете.

"Почти половина всей стоимости работ – 225 млн грн – приходится на карьерную почву. Ее покупают по 372 грн за тонну, и еще за доставку платят по 974 грн за тонну. В открытых источниках масса предложений суглинка по Киеву и области ценой от 20 грн за кубометр, что составляет около 30 грн за тонну", – говорится в материале.

В то же время, подчеркивается: грунт – единственный стройматериал в смете, который везут на 81 километр, тогда как все остальное, в том числе песок, бетон, щебень, строительные конструкции, будут переправлять на расстояние до 30 км. При этом "ТФМ-Восток" в своем тендерном предложении по почве сообщило только о том, что может поставить его в полном объеме, "однако не указало, откуда".

"Проверить происхождение грунта, транспортное плечо, а затем и обоснованность оплаты можно только отследив передвижение грузовиков. Так же только проверкой всех грузовиков можно узнать, сколько на самом деле тонн земли они перевезут. При этом даже если правда, что почву будут везти 81 километр, стоимость ее транспортировки 974 грн/т тоже выглядит завышенной", – рассказали аналитики.

Они объяснили: согласно расчетам выходит, что доставка стоит 12 грн за тонно-километр. Что почти вдвое дороже средних расценок провозной платы по Украине на расстояние от 80 км:

для самосвалов – 7,22 грн/т*км;

для грузовиков – 7,30 грн/т*км.

При этом подчеркивается: цены на почву – единственные в смете, выросшие по сравнению с прошлым годом. Так, летом 2024 года на ремонт этих же иловых полей за 383 млн грн нанимали фирму "Синергия-строй", и тогда, отмечается, было обнаружено, что "цены на традиционные стройматериалы были завышены".

"Теперь на продолжение реконструкции у нового подрядчика цены фактически на все снижены (на скриншотах – цены без НДС, в тексте учитывается налог. – Ред.)", – отметили аналитики.

В частности, отмечается, цена бетона В10 (М150) по сравнению с прошлым годом снижена на 1000 грн за кубометр – до 4296 грн/кубометр. "Но это все равно дороже рынка. Даже у "Бетона от Ковальской" для таких марок самые большие розничные цены на у ровне 3600 грн/куб", – рассказали аналитики.

В то же время, подчеркнули они, почва подорожала – с 360 до 372 грн. Что важно, ведь на нее приходится более 225 млн грн, то есть "40% цены всей реконструкции".

Что известно о победителе тендера

Как отмечают авторы материала, "ТФМ-Восток" зарегистрирован в Борисполе. С декабря 2024 года директором и учредителем фирмы является Игорь Игнатенко из Лимана Донецкой области. Ранее в состав учредителей входили Дмитрий Пасечник и Алина Филоненко.

"До вторжения компания была прописана в Кропивницком", – подчеркивают аналитики.

В то же время, отмечается, для работ в Бортничах фирма арендует экскаваторы, самосвалы и другую строительную технику у "ТПК-проминвест", конечным бенефициаром которого через "Данко групп Лтд" является Денис Чумак из оккупированной Макеевки Донецкой области.

"Компания раньше никогда не получала государственные подряды. Однако заказчик не предъявлял почти никаких требований к участнику. Опыт можно было подтвердить любым договором с 2019 года, где были земляные работы, железобетонные конструкции и устройства инженерных сетей. "ТФМ-Восток" как раз и подала договор 2019 на ремонт здания в Мелитополе стоимостью 3 млн грн. Заказчиком того ремонта было ООО "Техподдержка фасилити менеджмент" того же Дмитрия Пасечника, который недавно был владельцем "ТФМ-Восток", – подчеркивается в материале.

Вместе с тем КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" возглавляет Анатолий Сульдин, которого в 2023 году отстраняли от работы в связи с расследованием полиции по хищениям на ремонте лифтов в столичных многоэтажках.

Впрочем, подчеркивается, это расследование не завершилось приговором. А последние решения в судебном реестре датированы мартом 2024 года.

"Деятельность "Киевстройреконструкции" курирует заместитель мэра Петр Пантелеев, отвечающий за ЖКХ Киева", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Закарпатский краеведческий музей планировал приобрести автомобиль Toyota Proace Verso за 1,94 млн грн, но из-за общественного резонанса и решения областной администрации тендер отменили. В ОВА заявили, что такой расход неуместен во время войны, а музей отмечает, что средства были заработаны заведением самостоятельно и предназначались для улучшения его работы.

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