На украинских АЗС ощутимо подорожал бензин: что будет с ценами в ближайшие дни

Украинские АЗС ощутимо повысили стоимость бензина А-95. Так, в понедельник 20 января они продают его в среднем по 56,81 грн/л, что на 10 коп./л выше, чем было в пятницу 17 января. С начала года же стоимость ресурса выросла уже на 1,26 грн – 2 января АЗС продавали бензин в среднем по 55,55 грн/л. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни рост цен остановится.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: дело в том, что после повышения цен на прошлой неделе крупнейшие игроки рынка уже полностью компенсировали повышение акциза. Который вырос с 1 января с 242,6 до 271,7 евро/тонна.

В то же время, отмечается, по словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, в будущем подорожание бензина возобновится. Ведь "чтобы вернуть маржинальность конца прошлого года рынку нужно увеличить цену еще на 1 грн/л".

Впрочем, признал он, ввиду уже произошедшего подорожания, сделать это будет сложно. А потому:

часть АЗС может прямо повысить цену;

часть "может порезать скидки".

Сколько стоит бензин на АЗС

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 20 января крупные сети АЗС разливают бензин по 52,9-59,99 грн/л. Дешевле всего:

SUN OIL – 50,9 грн/л;

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также:

Neftek – 58,99 грн/л;

Shell – 58,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

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