На украинских АЗС изменили цены: сколько теперь стоит литр бензина

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 21 августа крупные сети продают ресурс в среднем по 56,57 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем днем ранее, а также на 2 коп, чем в начале недели (19 августа).

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 53,45-60,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Авантаж 7, 53,45 грн/л. А также:

VostokGaz, Маркет – 53,49 грн/л;

SUN OIL, Фактор – 53,5 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Какие цены в областях

По регионам же бензин А-95 продают по 55,92-57,59 грн/л. Самые низкие цены зафиксированы в:

Днепропетровской обалсти – средние 55,92 грн/л;

Закарпатской – 55,96 грн/л.

Самые высокие – в Черниговской, в среднем, 57,59 грн/л. А также:

Донецкой – 57,47 грн/л;

Кировоградской областях – 57,25 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам Национального банка, стоимость автотоплива в Украине вырастет. Причина – повышение акцизов.

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