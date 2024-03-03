MODUS X вошел в список крупнейших налогоплательщиков в ИТ

Компания MODUS X, входящая в Группу ДТЭК, стала одним из крупнейших налогоплательщиков среди ИТ-компаний за первый год своей работы.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на главу парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Всего за 2023 год компании IT-отрасли уплатили в бюджет 20,8 млрд грн. Это на 3,1 млрд. грн. (или на 17,4%) превысило показатели 2022 года.

"Воспользовавшись возможностями Действие Сити и следуя политикам Группы ДТЭК, MODUS X стал одним из пяти крупнейших налогоплательщиков среди ИТ компаний всего за первый год нашей работы", – отметил Дмитрий Осыка, СЕО MODUS X.

Кроме MODUS X лидерами ИТ-отрасли по уплате налогов также стали "Ю-Контрол", "Финтех Бенд", "Де Ново", "Альфа Метроник" и "Виза Украина".

Напомним, за 12 месяцев 2023 года инвестиционная группа SCM Рината Ахметова уплатила 66,4 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней ($1,8 млрд).