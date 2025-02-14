Минцифры получили функции КРАИЛ: подробности решения Кабмина

Заниматься разработкой и реализацией регулирования в сфере азартных игр и лотерей в Украине будет Министерство цифровой трансформации. Соответствующие функции и полномочия Минцифри предоставил Кабинет министров.

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Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение Кабмин принял 14 февраля. Таким образом, на Минцифры были возложены функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.

Ранее эти полномочия выполняла Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), но в январе президент Владимир Зеленский подписал закон №4116-IX об усилении государственного регулирования азартных игр и ликвидации КРАИЛ. Финансирование, предусмотренное для КРАИЛ в 2025 году, передали Министерству цифровой трансформации, а 14,3 млн грн, которые должна была получить КРАИЛ по программе "Руководство и управление в сфере регулирования азартных игр и лотерей", выделили на программу "Руководство и управление в сфере цифровой трансформации".

Ранее сообщалось, что глава КРАИЛ Иван Рудый был заключен под стражу по подозрению в пособничестве государству-агрессору и незаконному хранению наркотических средств в крупных размерах, без цели сбыта. Его обвиняют в том, что возглавляемая им комиссия выдала и по его же указаниям намеренно не совершала действия по лишению лицензии по организации азартных онлайн-игр компании, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители способствовали России.

Другого члена КРАИЛ Евгения Яхния задержали по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются граждане РФ и причастности к сбору данных об украинских военных в пользу агрессора. В частности, он может быть связан со скандальной платежной системой "Даймонд Пэй".

Как сообщал OBOZ.UA, учитывая это , в Украине усилили законодательство по азартным играм. В частности, принятый и подписанный закон, помимо ликвидации КРАИЛ, предусматривает регулирование рекламы азартных игр и спонсорства, внедрение эффективных мер по борьбе, лудоманию, совершенствование законодательства о государственных лотереях и возобновление представления отчетности организаторов азартных игр.

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