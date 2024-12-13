Люди, которые ищут жилье для аренды или продажи в Украине, как правило, знают, что дополнительно к бюджету на месячную аренду или покупку жилья нужно заложить сумму на оплату услуг риелтора.

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Обычно комиссионные специалисту по подбору недвижимости платит арендатор или покупатель недвижимости. Объясняют это "традицией", которая сложилась со временем. Еще 15-20 лет назад не было онлайн-платформ, где можно легко найти квартиру. Поэтому агенты по недвижимости тратили много времени на формирование собственных "баз" объектов и, соответственно, их подбора. Поэтому владельцы жилья имели своеобразное преимущество: спрос на жилье зачастую превышал предложение.

Случаи, когда комиссия ложится на продавца недвижимости или распределяется 50/50, –скорее исключение, которое достигается путем переговоров между обеими сторонами. Следует отметить, что иногда именно распределение или оплата комиссии на услуги риелтора приводит к тому, что сделки купли-продажи не доходят до завершения. Речь идет о ситуациях, когда продавец и покупатель не могут прийти к согласию о том, на кого возложить выплату средств специалисту по недвижимости.

Своеобразная модель оплаты комиссионных, которая сложилась в Украине, конечно, имеет свои недостатки. Для многих потенциальных арендаторов или покупателей размер комиссии (обычно 50-100% месячной арендной платы или 3-5% стоимости квартиры) является значительным финансовым препятствием. Поэтому люди вынуждены искать дополнительные финансовые ресурсы или более бюджетные варианты жилья.

Закона, который бы четко регулировал размер комиссии и определял, в каких случаях какая сторона ее платит, нет, поэтому в разных городах оплата за услуги риелтора в Украине может быть разной и зависеть от определенных факторов. Например, ситуации на рынке недвижимости в населенном пункте, размер, тип и класс жилья (для элитного дома комиссия риелтора будет выше, чем при продаже комнаты или квартиры).

Как происходит оплата комиссии риелтора в других странах

В США комиссия агента по недвижимости обычно уже включена в стоимость жилья и оплачивается продавцом (обычно это 5-6% от суммы сделки). То есть если сумма продажи жилья составляет 300 000 долларов, то в объявлении и предложениях сразу указывается ориентировочно 315 000 $. Также в США существует традиция, что стороны (продавца и покупателя) представляют агенты (риелторы). При заключении соглашения комиссия разделится между агентами продавца и покупателя. В случае аренды жилья комиссию часто платит арендатор, но ее размер меньше, чем в Украине, то есть не 100% стоимости аренды, потому что сумма за жилье значительно больше, чем у нас.

Правила оплаты услуг риелтора в Германии изменились в 2020 году. При продаже жилья комиссия делится поровну между продавцом и покупателем (обычно в размере от 3% до 7%). В случае аренды жилья комиссию платит тот, кто заказывает услуги риелтора, чаще всего владелец.

В Великобритании комиссия агента обычно выплачивается продавцом или арендодателем (при покупке недвижимости размер комиссии – от 0,5 до 3%). Арендаторы оплачивают только дополнительные расходы, например проверку кредитной истории или оформление договора.

В соседней Польше правила оплаты комиссии риелтора зависят от типа соглашения и договоренностей между сторонами. При аренде жилья арендатор обычно уплачивает риелтору комиссию в размере 50-100% от месячной платы. В некоторых случаях комиссия может быть распределена между арендодателем и арендатором в зависимости от условий договора, города или спроса на рынке. В случае продажи недвижимости стандартная комиссия агента составляет около 2-3% от цены сделки. Затраты чаще всего берет на себя продавец, хотя возможны случаи, когда комиссию платит покупатель, особенно если агент работает исключительно в его интересах Обычно комиссия обсуждается на этапе подписания договора с агентством и может включать НДС.

Мнение специалистов рынка недвижимости об оплате комиссии в Украине

Мы решили дополнительно спросить мнение украинских специалистов по недвижимости из разных городов, за что именно берутся комиссионные и какая сторона должна их платить.

Елена Гайдамаха, президент АСНУ (Ассоциация специалистов по недвижимости Украины)

"Оплата сотрудничества с риелтором в Украине зависит от региона и договоренностей между сторонами. Во многих городах комиссию платит продавец, особенно если он заключил договор на предоставление услуг с риелтором. Например, в Ивано-Франковске владелец платит полную комиссию, которая затем делится между агентами обеих сторон.

Однако исторически сложилось, что покупатели недвижимости чаще покрывают расходы на услуги риелторов. Это связано с рыночной традицией и часто недостаточно четкими договоренностями на этапе соглашения. На мой взгляд, идеальным подходом является тот, где плательщик комиссии – это заказчик услуги. То есть продавец, желающий извлечь максимальную выгоду от продажи, или покупатель, ищущий определенный объект.

Работа риелтора – это не просто показ объектов. Она включает в себя глубокий анализ рынка, проверку юридической чистоты объекта, ведение переговоров и обеспечение безопасности сделки. Знание этих нюансов позволяет клиентам экономить время, избегать риска и часто получать финансовую выгоду.

Покупка или продажа недвижимости для большинства украинцев – одна из важнейших сделок в жизни. И задача профессионального риелтора – сделать этот процесс прозрачным, комфортным и максимально выгодным для обеих сторон".

Оксана Савуло, г. Львов

"По моему мнению, комиссию должен платить тот, кто заказывает услуги риелтора, независимо от того, речь идет об аренде или продаже жилья. Но исторически в Украине эти расходы чаще всего возлагаются на покупателя или арендатора.

В последние годы ситуация меняется: все больше объектов предлагаются без комиссии для покупателей. Это свидетельствует о том, что риелтор наладил прозрачные отношения с владельцем, готовым покрывать расходы. Однако реалии таковы, что в 90% случаев эти расходы ложатся на плечи покупателя или арендатора.

Что касается комиссии, то кажется, что месячная арендная плата или 5% стоимости – это много. Но работа риелтора включает в себя аналитику рынка, проверку документов, знание трендов и нюансов. Часто клиенты в конце сотрудничества понимают, что, работая с риелтором, они экономят не только время, но и средства. Ведь специалист знает, как торговаться, какую недвижимость выбрать и как реализовать объект выгоднее.

Покупка или продажа недвижимости – это событие, которое для большинства украинцев встречается только раз в жизни. Поэтому важно доверять специалистам, которые помогут избежать ошибок и сохранить ваши ресурсы".

Марина Кметь, г. Житомир

"Комиссию должен платить тот, кто нанял риелтора. Если я представляю интересы собственника, работаю над продажей объекта, то комиссию платит владелец после завершения сделки. Если же меня нанял покупатель, чтобы найти недвижимость в соответствии с его запросом, комиссия оплачивается им после оформления права собственности. Мне такие принципы наиболее близки, тогда все всем понятно.

Часто владельцы, экономя на оплате услуг риелтора, рискуют потерять больше в финансовом плане, соглашаясь на невыгодные условия торгов. Ведь без мотивации специалист не всегда трудится на максимальный результат. Отказ от профессиональной помощи может стоить дороже, чем комиссионные".