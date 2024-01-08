Метро на Виноградарь не будет? Деньги выводили уже во время войны, а по схеме в Киеве стоит российский олигарх

"Киевметрострой" получил аванс в размере более 4 млрд грн на строительство метро на Виноградаре, но работы так и не выполнил. Компания по ряду оффшорок, вероятно, принадлежит российско-украинскому олигарху Павлу Фуксу.

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Как установили правоохранители, уже во время полномасштабной войны "Киевметрострой" из-за фиктивных компаний вывел 530 млн грн. А после еще одного масштабного скандала Киев наконец-то решил расторгнуть договор и вернуть средства. Как подтвердили OBOZ.UA в "Киевметрополитене", с 4 млрд за 5 лет акты подписаны всего на 44,1 млн грн. Однако далеко не факт, что остальную сумму удастся вернуть в бюджет столицы.

Еще десять лет назад "Киевметрострой" мог нарушить технологию строительства, что привело к масштабной аварии между "Лыбидской" и "Демеевской". Этот участок синей ветки построили только в 2013-м и уже через десять лет его закрыли по меньшей мере на полгода для масштабного ремонта. Новые станции "Киевметростроя" наверняка построить уже не удастся.

О том, куда исчезли деньги и кто заработал на неудачном строительстве метро, читайте в материале OBOZ.UA.

Договор со скандальной компанией расторгли. Метро на Виноградарь остается в планах

"Киевметрострой", судя по всему, получил на строительство метро на Виноградарь (станций "Проспект Правды" и "Мостицкая") 4 млрд 930 тыс. грн еще в 2018-м. Все работы должны были завершиться еще в конце 2022-го. Затем сроки перенесли на конец 2023-го, но и их сорвали.

OBOZ.UA обратился в "Киевметрополитен" с вопросом о том, на какую сумму уже выполнил работу "Киевметрострой". Оказывается, из полученных 4 млрд грн подтверждено использование средств всего на 44,1 млн грн! Это та сумма, зафиксированная актами №КБ-2в и Справками №КБ-3. Хотя на самом деле компания, согласно договору, компания уже давно должна была выполнить работы и подтвердить их актами на всю сумму – а это более 4 млрд грн.

"Киевметрострой" выполнен значительный объем строительных работ, которые не подтверждены соответствующими документами согласно действующему законодательству", - сообщили в "Киевметрополитене". больше средств, но по меньшей мере половина от 4 млрд грн - "потерялась".

Косвенно этот тезис подтверждают данные досудебного расследования по делу 757/2948/23-к. Главное следственное управление Национальной полиции установило: должностными лицами АО "Киевметрострой" организовано осуществление противоправного завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах. "Работы профинансированы на сумму свыше 4 млрд грн, однако фактически работы выполнены только на 60% запланированных, состояние строительства не изменилось, все сроки по строительству почти не выполняются и указанные в договоре и приложениях к договору сроки возбуждены", – говорится в материалах дела.

В "Киевском метрополитене" также согласны: выполнено около половины работ. Теперь, когда договор был расторгнут, средства должны вернуть в бюджет. В каком размере удастся это сделать – пока неизвестно. А по строительству метро на Виноградарь – с момента, когда работы возобновятся (а когда это будет – неизвестно), нужно 1,5 года, чтобы полностью завершить строительство. И это при полном финансировании. И если средства снова не украдут. То есть согласно самому оптимистичному сценарию метро на Виноградаре смогут достроить только в 2025-м.

"Киевметрострой" получил 95% предоплаты. Вроде бы для того, чтобы быстро выполнить все работы. Для этого пролоббировали принятие постановления Кабмина №1084 от 18.12.2018 (премьером был Владимир Гройсман), которое позволило значительно увеличить размер аванса. То есть у компании было все, чтобы завершить строительство вовремя. Вместо этого, как показало досудебное расследование, деньги использовали не по назначению.

Деньги выводили даже во время полномасштабной войны

"Киевметрострой" изначально не спешил строить метро. Они получили почти всю сумму, чтобы сразу же приступить к работе и быстро их завершить. Но вместо этого 1,5 млрд грн сразу же положили на банковский депозит. Уже в 2019 году они получили 139,1 млн грн процентов по депозиту. В 2022-м прокуратура через суд взыскала эти средства. Решения получили в сентябре 2022-го.

Но в "Киевметрострое" свое все равно не потеряли. В октябре 2022-го за 8 дней они перевели около 530 млн грн двум компаниям. И это в период, когда никакие работы по строительству метро не проводились, а указанные предприятия – ООО "Позитив-В" и ООО "Киевметротонельстрой" – не имели ни квалифицированных сотрудников, ни необходимой техники.

"Анализом указанных предприятий установлено, что руководители, бухгалтерами и учредителями являются одни и те же лица, на указанных предприятиях отсутствуют трудовые ресурсы, наемные квалифицированные работники, офисные и складские помещения, производственное оборудование, сырье и материалы, что указывает на отсутствие факта реального осуществления финансово -хозяйственной деятельности", – говорится в материалах дела.

То есть деньги передали компаниям, которые вывели их наличными и распределили между участниками схемы. ООО "Киевметротонельстрой" принадлежит Александру Бернацкому. Это киевлянин, который никогда не занимался бизнесом, его единственная недвижимость – квартира в панельной хрущевке на Борщаговке. При регистрации указали номер юриста Евгения Романенко. В сервисе, который позволяет видеть, как этот номер подписан у других пользователей, по этому номеру есть следующие теги: "Евгений продает фирмы", "Евгений покупка компаний от Евгении", "Евгений Романенко продажи предприятия", "Евгений фирмы по НДС". Скорее всего, участники схемы просто купили компанию для того, чтобы вывести из-за нее средства.

"Дальнейшим обзором банковских счетов ООО "Позитив-В" установлено, что должностные лица осуществили перевод денежных средств на банковские счета предприятий с явными признаками "фиктивности", - говорится в материалах дела. И это в период, когда работы в метро были заморожены, а вся страна переживала первые месяцы полномасштабной войны.

Кому принадлежит "Киевметрострой"

Официально предприятие принадлежит трем физическим лицам и двум компаниям. Речь идет об Анатолии Вернигоре (23,3%), Сергее Волкове (23,3%), Руслане Ткаче (8,3%), а также компаниях Сан Капитал Прайвит Фундейшнл (Панама) и Вантарис ЛТД (Виргинские острова).

На самом деле, за "Киевметростроем" могут стоять украинские олигархи Виталий Хомутынник и Павел Фукс. Так, во время обыска в рамках дела о возможном незаконном использовании 530 млн грн, как рассказывают источники OBOZ.UA, оказалось, что топ-менеджер "Киевметростроя" жил в особняке Виталия Хомутынника.

Кроме того, по нашей информации, именно украинский олигарх принимал непосредственное участие в руководстве предприятием. Кроме того, отношение к "Киевметрострою" также имеет и Павел Фукс. Экснардеп Максим Никитась, также связываемый с предприятием, заявлял, что именно Фукс организовал схемы в компании.

Именно Фукс со своим партнером Хомутинником могут стоять не только за присвоением средств, но и за срывом строительства метро на Виноградаре. И от правоохранителей зависит, удастся ли доказать эту информацию в суде.