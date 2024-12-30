'Метинвест' создал проекты восстановления для Бахмута и Тростянца в рамках 'Стальной мечты'

Концепция Группы "Метинвест" по восстановлению страны "Стальная мечта", которая содержит более 200 готовых проектов для строительства жилья и инфраструктуры, активно расширяется: компания работает над программами восстановления для Бахмута, Мариуполя и Тростянца Сумской области. На очереди – еще несколько регионов Украины.

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Об этом стало известно на премии Ukrainian Building Awards 2024, где "Метинвест" одержал победу в номинации "Вклад в будущее Украины".

Концепция компании "Стальная мечта" – это набор готовых решений для строительства жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. Проект стремится помочь пострадавшим от войны общинам: они могут выбрать проект, адаптировать его под свои нужды, привлечь средства и сразу начинать строительство. Специалисты разработали более 200 готовых проектов построек на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы. Все проекты содержат полный пакет документов: смету, графики строительства, планирование и технические решения.

"Мы благодарим строительное сообщество за высокую оценку нашей работы. С момента своего рождения весной 2023 года "Стальная мечта" значительно выросла и окрепла. Теперь мы реализуем проекты под ключ собственными силами как часть компании "Метинвест" Сичсталь – от разработки концепции и производства стальных элементов до ввода объектов в эксплуатацию. Кроме пострадавших от войны украинских общин проектом заинтересовались и зарубежные фонды и организации. Будем помогать развивать Украину и планируем вывести наши решения на мировой рынок", – отметила руководительница направления внешних проектов "Метинвест" Сичстали Татьяна Скрипка.

Как известно, в поселке Гоща Ровенской области по концепции "Стальной мечты" планируется создать квартал, интуитивно повторяющий границы города Бахмут – с рекой Бахмутка и разделением города на четыре района. Проект рассчитан на 10 га: он подразумевает строительство малоэтажного жилья площадью около 200 тыс. кв. м, школы, детского сада, амбулатории, зеленых зон, в том числе аллеи роз. Стоимость проекта – 111 млн долларов, срок строительства – 3 года.