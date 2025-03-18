Менеджер из Китая "наварился" на $2 млн на фейковых сотрудниках: как ему это удалось

Менеджер по персоналу в Китае создал 22 фальшивых сотрудника и в течение восьми лет присвоил 2,2 миллиона долларов зарплатных выплат. Его разоблачили из-за идеальной посещаемости одного из "работников", что стало роковой ошибкой в схеме.

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Об этом пишет South China Morning Post. Мошенническую схему мужчина по фамилии Ян реализовывал в течение восьми лет, прежде чем его разоблачили.

Ян работал в компании по оказанию трудовых услуг в Шанхае, которая сотрудничала с крупной технологической компанией. Он отвечал за управление зарплатами работников, что позволяло ему обладать исключительным контролем над кадровыми выплатами. Воспользовавшись отсутствием проверки выплат, он стал создавать фальшивые аккаунты работников и начислять им зарплаты.

Сначала он зарегистрировал несуществующего сотрудника по фамилии Сан и оформил для него трудовую книжку. Далее от имени этого "работника" он подавал заявки на выплату заработной платы, поступавшей на подконтрольные ему банковские счета.

Со временем Ян усовершенствовал свою схему, создав еще 21 фейкового работника, для которых регулярно начисляли зарплаты и выходные пособия. Он формировал фальшивые сведения и переводы, не вызывая подозрений у руководства компании.

В течение восьми лет схема работала безупречно, пока финансовый отдел случайно не заметил аномалию: у одного из "сотрудников" была идеальная посещаемость. Это показалось подозрительным, и началась внутренняя проверка, обнаружившая еще 21 фиктивного работника. После расследования оказалось, что Ян самостоятельно контролировал процессы трудоустройства и начисления зарплат, а также создавал поддельные документы, чтобы скрыть мошенничество.

Ян был вынужден возместить украденную зарплату, а компания начала внедрять более жесткие механизмы контроля. Этот случай стал ярким примером того, как недостаточное наблюдение в сфере управления персоналом может привести к значительным финансовым потерям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенник, выдававший себя за эксперта по квартирным аферам, сам незаконно присвоил три квартиры в Киеве, подделав документы. Одной из его жертв стала 70-летняя женщина, которую "признали" мертвой еще в 2018 году.

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