Масштабный сбой в работе "Новой Почты": что известно и когда заработает приложение

Логистический оператор "Новая почта" возобновил свою работу после масштабного сбоя. Мобильное приложение, а также выдача посылок в отделениях и почтоматах снова работают.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. "Все системы и сервисы "Новой почты" работают. Извините за неудобства и спасибо за понимание", – говорится в сообщении.

Впрочем, саму ситуацию в "Новой почте" никак не объяснили. "Все иногда истощаются, и мы не исключение", – ответили представители компании на многочисленные вопросы пользователей на своей странице в Facebook.

Ранее из сообщений пользователей в социальных сетях стало известно, что система "Новой почты" просто "висит", что вызывает значительные неудобства.

Больше всего жалоб поступило из Ивано-Франковской и Львовской областей. Клиенты сообщали, что в отделениях не могут получить или отправить посылки, а сотрудники не могут обработать запросы из-за зависания системы.

В службе поддержки "Новой почты" пользователям сообщили, что специалисты работают над решением этой проблемы. Однако время выполнения работ было неизвестно.

Кроме того, не работало мобильное приложение и вебсайт "Новой Почты", что сделало невозможным отслеживание посылок и пользование другими услугами компании. Несмотря на многочисленные жалобы, официального комментария от "Новой Почты" пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Новая почта" присоединилась к программе "Армия+", обеспечив доставку для военных в прифронтовые регионы всего за 1 гривну. Для участия в программе достаточно сгенерировать штрихкод в мобильном приложении и показать его оператору.

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