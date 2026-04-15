Максим Криппа объединяет недвижимость с киберспортом и технологиями в холдинг ARS Capital

Украинский предприниматель Максим Криппа готовится к формализации собственной бизнес-экосистемы в виде единого холдинга под названием ARS Capital.

По словам бизнесмена, холдинг фактически уже существует, ведь все ключевые активы объединены общей логикой управления.

"В названии холдинга ARS Capital заложена идея "искусства управлять капиталом". Для меня это не про объединение ради структуры, а понятную логику развития. Каждый из этих активов уже успешно работает, но единая система управления улучшит внутренние процессы и эффективность управления активами в целом", – отметил Криппа.

Холдинг ARS Capital должен объединять различные бизнес-направления, в частности:- девелопмент и недвижимость- esports- game development- healthtech- AI- другие инвестиционные проекты

Модель управления будет базироваться на делегировании операционного управления командам менеджмента, подконтрольных Максиму Криппи.

Построение холдинга ARS Capital является логичным шагом в развитии бизнес-экосистемы предпринимателя, которая в последние годы активно расширяется в различных отраслях.

Ключевые активы Максима Криппы охватывают как недвижимость, так и технологический и медийный бизнес. Среди них – киберспортивная организация Natus Vincere, студия разработки игр GSC Game World, известная по сериям S.T.A.L.K.E.R. и медиаплатформа и студия трансляций Maincast, а также компания по разработке мобильных игр Burny Games. Кроме этого, бизнесмен инвестирует в девелопмент и коммерческую недвижимость в Украине: он является владельцем гостиницы "Украина", бизнес-центра "Парус", Международного выставочного центра, а также имеет значительный портфель других объектов в Украине и за рубежом.

С 2022 года Максим Криппа является основателем благотворительного фонда MK Foundation, который поддерживает Силы обороны Украины и гуманитарные инициативы.