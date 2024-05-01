Лидером налогоплательщиков среди АЗС Украины в прошлом году стала компания SOCAR

В 2023 году SOCAR в 3-х кварталах стал лидером по уплате налогов с топлива и в 2-х кварталах – по уплате налогов на работников.

Специалистами Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ), аналитического центра CASE и Экономической экспертной платформы было проведено исследование по определению теневой доли в подакцизных товарах и ее динамики.

Как отмечают авторы работы, акцизные налоги устанавливаются с двойной целью: с одной стороны, искусственно уменьшить потребление определенных типов товаров, за счет эластичности спроса, с другой – наполнять бюджет способом, менее вредным чем большинство других налогов.

Однако, для ощутимого влияния на спрос такие налоги должны быть довольно обременительными, что создает сильный стимул для уклонения от них, который превышает обычные стимулы для уклонения от косвенных налогов, тем более, что акциз накладывается на НДС. Соответственно, акцизные налоги требуют специальных мер администрирования, призванных уменьшить уклонение.

Авторы исследования отмечают, что полномасштабная война, вероятно, вызвала некоторый рост доли "теневых" продаж (при уменьшении абсолютных цифр) на фоне резкого падения легальных. Но меры, принятые в течение 2023 г. привели к резкому уменьшению этой доли в среднем по году, при этом объемы нелегального рынка уменьшились в 2.5 раза.

Для оценки полноты налогообложения акцизным налогом топлива, которое производится и импортируется в Украину были использованы данные энергетического баланса Украины (в разрезе продуктов), который ежегодно публикуется Государственным комитетом статистики Украины в сравнении с оценкой общего потребления топлива на основании оценки среднего пробега транспортных средств.

В течение аналитической работы были сопоставлены данные по уплате налогов при розничных продажах крупнейших АЗС Украины и налогов на работников. Список лидеров выглядит следующим образом:

Таким образом, крупнейшими налогоплательщиками в бюджет в прошлом году стали (в порядке убывания уплаченных налогов) компании SOCAR, ОККО и UPG.