'Лидер инвестиций в восстановление': гендиректора ДТЭК назвали одним из лучших СЕО Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко победил в номинации "Лидер инвестиций в восстановление" в рейтинге "ТОП-50 CEO", свидетельствуют данные рейтинга.

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В нем отмечается, что ДТЭК с первых дней полномасштабной войны направляет все свои ресурсы на восстановление энергетики Украины, которая постоянно подвергается враждебным атакам со стороны страны-агрессора.

"В 2024 году компания инвестировала 11 млрд грн в работу шахт и возобновление ТЭС. В общей сложности за время полномасштабной войны ДТЭК инвестировал в экономику Украины 1,2 млрд евро", – подчеркнули в рейтинге.

Топ состоит из специальных номинаций и победителем в номинации "Лидер инвестиций в восстановление" стал глава компании Тимченко.

Напомним, ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.