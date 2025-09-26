"Квартира-коробка" на 4 "квадрата" во Львове удивила соцсети: как выглядит жилье

Владельцы жилья во Львове сдают в аренду компактную квартиру, что по площади больше напоминает кладовку. Впрочем, она полностью "укомплектована" для жизни, и имеет окно с красивым видом на историческую часть города.

Видеообзор такого жилья опубликовали в TikTok. Как отмечается, такое подходит для кратковременной аренды одним лицом, а минималистичное оформление назвали "японским стилем".

Особенности жилья

Поскольку площадь таких "апартаментов" составляет всего 4 кв.м, владельцы пошли на хитрость – санузел и спальное место фактически является одним жилым пространством, а кухня просто отсутствует. Кроме того, "спальню" обустроили вторым ярусом, а микроволновую печь разместили над унитазом.

Впрочем, на самом деле в квартире присутствует немалый перечень удобств. А именно:

сейф;

микроволновка;

душевая кабина;

компактный минихолодильник;

комод;

1,5-спальная кровать с ортопедическим матрасом, которая выдерживает до 120 кг;

телевизор;

рекуператор, обеспечивающий постоянный приток свежего воздуха;

также вскоре меблировку дополнят складным стулом и столом.

Стоимость такой мини-квартиры не указывается.

В Украине дорожает аренда жилья

В августе в Украине выросла стоимость аренды жилья – В частности, цены на однокомнатные квартиры увеличились в среднем на +2,34%. Причем спрос на такие квартиры в стране преимущественно растет, но предложение во многих регионах сократилось.

Самым дорогим регионом для аренды однокомнатных квартир остается Киев. В столице средний ценник за однокомнатную квартиру превышает 19 тыс. грн – это на 4% больше, чем в июле. Также в пятерку регионов с самыми высокими ценами попали:

Волынская область – 16 107 грн (+8%);

Днепропетровская область – 16 062 грн (+5%);

Полтавская область – 14 713 грн (+10%);

Винницкая область – 14 642 грн (+4%).

Причем на рынке наблюдается существенный дисбаланс количества объявлений об аренде и откликов на них. Для Киева это соотношение составляет 1:10, но регионами-рекордсменами являются Николаевская (1:73) и Черновицкая (1:72) области.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине может появиться новый вид аренды жилья – с правом выкупа. Впрочем, касаться это будет не всей недвижимости. Ожидается, что норма будет распространяться на социальное жилье, однако для этого придется прожить в нем минимум 10 лет.

