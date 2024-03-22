Курс доллара в Украине значительно изменится: озвучена стоимость валюты на ближайшие недели

В Украине в ближайшие несколько недель курс доллара снизится с 39,13 до 38,5 грн/$. Значительных изменений в стоимости валюты не будет.

Об этом OBOZ.UA рассказал руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Национальный банк не ставит перед собой задачи искусственно удерживать курс доллара на действующем уровне. Более того, если бы доллар не дорожал, Украина не смогла бы выполнить бюджет. Некоторые таможенные платежи, налоги, кредиты и международные гранты поступают в валюте. Девальвация, с одной стороны, увеличивает инфляцию, а с другой, – позволяет покрыть потребности страны. В бюджете на 2024-й предусмотрен курс в размере 40,7 грн/$.

Национальный банк должен снижать колебания на валютном рынке. Для этого он выходит и продает свои резервы (тогда предложение доллара на рынке увеличивается и курс уменьшается) или же скупает остатки (тогда спрос на доллар растет, стимулируя повышение курса).

Национальный банк прогнозы по курсу доллара не делает, также он не должен "тянуть" стоимость валюты к отметкам, которые использовались для расчета бюджета страны. Паращий собственноручно рассчитал оценки Нацбанка, исходя из других показателей, планов регулятора и т.д. Согласно его данным, ожидается средний за год курс в размере около 39 грн/$.

"Это понятная политика НБУ на постепенное увеличение курса доллара. Мы видим, что с начала декабря курс начал расти. И это уже третий рост курса. Ведет себя Нацбанк адекватно ситуации на рынке. Курс растет, потом немного проседает. Это говорит о том, что тенденция идет на рост", – говорит Паращий. Паращий предполагает, что в ближайшие две недели доллар подешевеет до 38,5 грн/$, а затем снова стабилизируется у отметки в 39 грн/$.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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