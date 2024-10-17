Кремль заблокировал последний выход: Bloomberg выяснил, почему Raiffeisen Bank и UniCredit останутся в России

Два последних крупных западных банка в России – Raiffeisen Bank (Австрия) и UniCredit Bank (Италия) – вероятно, так и не смогут выйти с рынка РФ, даже несмотря на предписание Европейского центробанка (ЕЦБ). По данным источников, Кремль будет блокировать любые попытки этих финучреждений продать местные подразделения покупателю, который рискует попасть под санкции. Причина – желание сохранить доступ режима к международным платежным рынкам.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его данным, новые условия властей РФ исключают возможность продажи банков любому российскому покупателю. В то же время иностранным инвесторам не позволят такую сделку западные регуляторы. А значит продажа активов стала невозможной.

Причина новой стратегии Кремля состоит в попытках защитить собственные интересы. "Президент России Владимир Путин и его правительство видят в западных банках жизненно важный канал для трансграничных платежей", – сказал один из источников агентства.

Дело в том, что без "Райффайзена" и "ЮниКредит" единственным крупным банком в России, который способен проводить платежи в валюте, останется Газпромбанк. Он пока не попал под санкции ЕС и имеют доступ к международной SWIFT, т.к. получает платежи из Европы за российский газ.

И Raiffeisen, и UniCredit не покинули российский рынок сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину и продолжали зарабатывать на этом рынке, платя немалые налоги. Позже на их деятельность обратили внимание регуляторы, включая ЕЦБ, что заставило банки предпринять попытки уйти из РФ.

Однако за время работы в России во время войны Raiffeisen и UniCredit уже стали для Кремля важными каналами осуществления международных платежей. Отпускать их Путин больше не намерен, сообщают источники.

Raiffeisen даже нашел потенциальных покупателей для своей российской "дочки", которая входит в РФ в топ-15 по размеру активов. Но почти все они были заблокированы западными регуляторами, а еще одного не одобрили в Москве, говорят источники.

Более того, ранее российский арбитражный суд арестовал акции "дочки" Raiffeisen Bank в РФ. В банке после этого не заявляли об отмене планов покинуть в РФ, но указали, что решение суда "неизбежно приведет з задержкам" в процессе выхода с рынка.

UniCredit в свою очередь в 2023 году практически договорился о продаже "дочки" суверенному фонду ОАЭ Mubadala. Однако сделка, по словам собеседников агентства, не получила одобрения в США. Инвестор из Эмиратов не захотел рисковать и отказался от покупки актива.

Кремль последнее время блокирует уход с российского рынка не только банкам. В начале октября-2024 власти РФ еще сильнее ужесточили правила выхода иностранного бизнеса. Согласно новым нормам, такие компании получат только 5% рыночной стоимости своих активов.

Кроме того, всем иностранным компаниям для продажи "дочек" нужно получать одобрение специальной правительственной комиссии, теперь, если сумма сделки превышает 50 млрд руб. – еще и лично российского диктатора Путина. Новые условия коснутся не только будущих сделок, но и будут распространяться на уже поданные, но еще не рассмотренные правительственной комиссией, заявки.

Напомним, российское подразделение Raiffeisen Bank за время полномасштабной войны РФ против Украины попало не в один скандал. Среди прочего, оказалось, что российская "дочка" "Райффайзена" официально признает т. н. "ЛНР" и "ДНР" и называет войну РФ против Украины "спецоперацией" на сайте и в документах своего российского представительства. Также банк непосредственно помогал российским оккупантам – мобилизованным россиянам предлагали кредитные каникулы и льготные кредиты.

Из-за работы в РФ и неоднозначного поведения российской "дочки" RBI и оказался под давлением регуляторов и акционеров. Группе, в частности, сообщали, что ее могут отключить от финансовой системы США, однако не только из-за работы в РФ, но и из-за сомнительного соглашение, связанного с российским олигархом Олегом Дерипаской. Это соглашение, к слову, очень быстро отменили, однако Минфин США, по данным медиа, остался обеспокоенным относительно работы RBI в РФ.

Ранее OBOZ.UA также сообщал о давлении, которое Австрия оказывала на Украину, чтобы Raiffeisen Bank исключили из списка спонсоров войны в обмен на новые санкции против РФ. В противном случае австрийское правительство грозилось проголосовать против 12-го пакета санкций Европейского Союза против России, однако список спонсоров войны был официально закрыт.

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