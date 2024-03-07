Кредиты в Украине подешевеют при двух важных условиях: банкир озвучил ставки и прогноз

В Украине могут улучшиться условия выдачи кредитов в банках – проценты по кредитам упадут в среднем на 2-3%. Однако это произойдет не раньше мая-июня, и только при условии снижения учетной ставки и получения Украиной финансовой помощи от международных партнеров в полном объеме.

Об этом OBOZ.UA рассказал глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Он прогнозирует, что несмотря на "нервные" январь и февраль, уже к концу марта ситуация с получением международной финпомощи станет "более-менее обозримой".

Соответственно, есть все шансы, что поступления от партнеров будут своевременными и в необходимом объеме. А это не только положительно повлияет на экономику и устойчивость гривни, но и позволит коммерческим банкам активно развивать кредитные и депозитные программы.

По мнению Мамедова, важным будет и размер учетной ставки НБУ, поскольку именно при ее дальнейшем снижении с 15% до 14-12% банки смогут улучшить условия почти по всем кредитным программам. По расчетам банкира, это может произойти не раньше мая-июня.

"Улучшенная учетная ставка положительно повлияет на развитие кредитования. Ведь привлечение ресурсов под реализацию кредитных программ станет еще выгоднее – как для банков, так и для заемщиков. Поэтому вполне возможно, что уже со второго полугодия ставки по автокредитам, общим ипотечным программам банков и девелоперов, а также целевыми кредитами для малого и среднего бизнеса (объем которых по итогам года может составить до 60% от всех выданных банковских кредитов) снизятся в среднем на 2-3%", – прогнозирует эксперт.

Банкир объяснил, что ставки по депозитам будут зависеть прежде всего от ставки по трехмесячным депозитным сертификатам, которые позволяют банкам "связывать" свободную гривню, направляя ее излишек в экономику страны. Сейчас эта ставка составляет 19%. Но даже если она снизится до 17-18% Мамедов не прогнозирует массового снижения доходности депозитов.

"С начала февраля на рынке наблюдается довольно жесткая конкуренция банков за новых вкладчиков, что проявляется в появлении на рынке разнообразных акционных депозитов по улучшенным условиям. В зависимости от срока вклада могут дать до 17% годовых, что на 3-4% выше средней ставки доходности. Поэтому мы предполагаем, что глобального снижения ставок по гривневым вкладам, даже несмотря на снижение ставки по депсертификатам, не произойдет", – подсчитал банкир.

Он также подчеркнул, что поступления макрофинансовой помощи являются ключевым условием для развития банковского рынка. "Качели с макрофином начиная с декабря-2023 и по февраль-2024 должны побуждать к более активному внедрению реформ, касающихся прежде всего развития малого и среднего бизнеса, развития экспорта, привлечения необходимых инвестиций в развитие стратегических отраслей экономики и т.д. Ведь в 2025 году по сравнению с 2024 годом уровень международной финансовой помощи может сократиться ориентировочно в 1,5 раза – до $25 млрд, а в 2026 году международная помощь составит до $12,6 млрд. Следовательно, внутренние поступления в бюджет через налоги и сборы должны существенно возрасти. А это возможно только естественным путем, в условиях здоровой экономики", – отметил Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк Украины предложил изменить правила ведения кредитных историй украинцев. В частности, предлагается усилить права заемщиков, обеспечить исключительное целевое использование информации о них, а также улучшить обмен данными между различными кредитными организациями, в т.ч. иностранными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!