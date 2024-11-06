Кредиты украинцев собираются продать: название банка

Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выставил на аукцион пул кредитов физических лиц банка "Форвард". Торги запланированы на 18 октября. Начальная цена лота – 37,9 млн грн.

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Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили:

В состав лота вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – в общей сложности 1 215 сделок.

В частности, речь идет о карточных кредитах, а также кредитах, предоставленные на приобретение товаров и услуг, по которым отсутствует обеспечение.

Эти активы выставляются на продажу впервые.

"На продажу выставлено право взыскать с должника задолженность по кредитному договору в судебном или внесудебном порядке. Преимущественно срок просрочки выполнения обязательств по кредитам составляет не более 3 лет. В частности, около 54% ​​выставленного на торги портфеля (по сумме задолженности) имеют просрочку платежа от 1 до 3 лет, более 46% – от 91 до 365 дней", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: 100% портфеля – кредиты в гривне. Место регистрации заемщиков – вся территория Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий ведения боевых действий.

"Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Банк Форвард". Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица кроме заемщиков и поручителей по кредитам, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором", – отметили в ФГВФЛ.

Напомним: ранее НБУ признал неплатежеспособным "Банк Форвард", конечным бенефициарным собственником которого является гражданин России Рустам Тарико. Причины:

Неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Существенное и необратимое ухудшение финансового состояния – при отсутствии действенных мер по его улучшению вместе с невозможностью и недостаточностью запланированной капитализации.

В регуляторе напомнили: в конце ноября 2022 года "Банк Форвард" был отнесен к категории проблемных. Основанием для этого стали недостаточные доходы, что создавало "риск уменьшения его регулятивного капитала и нарушения установленных Национальным банком экономических нормативов капитала".

Также там заверили: доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков. Следовательно, отнесение банка к категории неплатежеспособных "никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 145,2 млн грн.

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