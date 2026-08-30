Контролируемый экспорт может обеспечить газовикам средства на восстановление после атак — ИСС

Контролируемый экспорт части газа собственной добычи может стать для частных компаний дополнительным источником средств на восстановление поврежденных объектов, новое бурение и поддержание добычи после российских атак.

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Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

По его словам, Россия систематически атакует украинскую газовую инфраструктуру, а это означает постоянные расходы на ремонт, замену оборудования, геологоразведку и новые скважины.

"Все это стоит денег, причем немалых", – подчеркнул Трохимец.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не о неограниченном открытии экспорта. Механизм должен работать только при условии, что внутренний рынок полностью обеспечен, а государство контролирует предельный объем поставок и может оперативно их остановить в случае рисков для энергетической безопасности.

"Никакого "открыли границу для внутреннего газа и продавайте сколько хотите"", – отметил он.

Отдельно Трохимец обратил внимание на текущие запасы газа. По данным, приведённым министром энергетики Денисом Шмыгалем, в подземных хранилищах уже накоплено 14,3 млрд кубометров газа – значительно больше, чем в это же время в прошлом году, когда было около 11 млрд кубометров.

По словам Трохимеца, контролируемый экспорт в такой модели – это прежде всего вопрос ликвидности для газодобывающих компаний. Дополнительные доходы могут пойти на восстановление поврежденных мощностей, закупку техники, новое бурение и сохранение рабочих мест. Для государства это также означает налоги, поддержку собственной добычи и меньшую необходимость тратить валюту на импорт в будущем.

"Чтобы завтра иметь украинский газ, сегодня в отрасль нужно инвестировать. В условиях войны контроль государства безусловно необходим. Но контроль не должен превращаться в запрет для бизнеса зарабатывать средства, необходимые для его же восстановления", – подытожил Трохимец.

Ранее директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что контролируемый экспорт части украинского газа может дать добывающим компаниям дополнительные средства на бурение и инвестиции, но только при условии, что внутренних ресурсов хватит для перезимовки.