Конфликт вокруг ЖК в Киеве урегулирован: Ваврыш и Кардаков "заключили мир"

Столичный застройщик Андрей Ваврыш и IT-бизнесмен Александр Кардаков урегулировали противоречия вокруг строительства жилого комплекса "Новый Подол" в Киеве. Стороны достигли решения, которое устроило обоих предпринимателей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Кардаков. Он отметил, что он и Ваврыш отказались от претензий друг к другу, следовательно конфликт был исчерпан.

"Подтверждаю, все противоречия вокруг проекта "Новый Подол" урегулированы. В процессе переговоров и судебных процедур было достигнуто решение, которое учитывает интересы всех сторон", – отметил Кардаков.

По его словам, теперь все договоры и правовые основания реализации проекта "Новый Подол" были подтверждены. Таким образом, соответствующие судебные производства были закрыты, а претензии сторон сняты.

Что произошло между Ваврышем и Кардаковым

В июле Кардаков сообщил в СМИ, что в 2019 году его компания вошла в проект ЖК "Новый Подол", предоставив земельный участок на углу улиц Нижний Вал и Набережно-Крещатицкой в историческом центре столицы. В обмен на это он должен был получить офис в новом комплексе.

"В 19-м году мы подписали первый договор с завершением строительства в 2022 году. В конце 2021 года мы видели, что ничего не происходит. Ваврыш попросил нас об отсрочке до конца 23-го года. И при этом мы заплатили аванс 53 млн гривен... Деньги с расчетного счета исчезли", – заявил Кардаков.

В связи с этим его компания через суд вернула себе участок и потребовала вернуть аванс и выплатить более 300 млн грн компенсации. "С моей точки зрения, это мошенничество, это классическая финансовая пирамида", – добавил Кардаков.

На это Ваврыш ответил, что строительство было заблокировано судом, но позже объект разблокировали. Девелопер заверил, что вернул 53 млн грн аванса, но компенсировать остальную сумму отказался и обвинил партнера в давлении.

"Сегодня ты требуешь еще 200-300 млн грн за якобы невыполненные обязательства, которых не существует. Объект не построен, остановлен государственными органами, и никто не обещал другого... ты требуешь компенсацию за что-то, чего не существует. Это твое видение. Я думаю иначе. Я продолжаю считать: соглашения выполняются не из-за давления, а из-за ответственности", – написал Андрей Ваврыш.

