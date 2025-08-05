Ситуация обостряется: в Украине зафиксировали масштабную зарплатную несправедливость

Украинские женщины зарабатывают примерно на пятую долю меньше мужчин, поэтому им приходится работать больше, чтобы получать такие же деньги. Поэтому они за свою жизнь в среднем посвящают работе на 6,5 лет больше.

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Об этом сообщили в управлении инспекционной деятельности в Винницкой области, ссылаясь на данные украинского правительства. Согласно им гендерный разрыв в оплате труда составляет 18,6%.

Чтобы его преодолеть, Украине по разным подсчетам понадобится более 100 лет. Но определенные шаги в этом направлении уже происходят. В частности сейчас в стране действует Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда – она должна способствовать сокращению такого разрыва на период до 2030 года до 13,7%.

Ситуация на рынке труда

Среди кадровых проблем, с которыми сталкиваются женщины – основном занятость в низкооплачиваемых сферах, в частности в досмотровой, образовании, медицине. Кроме того, женщинам труднее продвигаться по карьерной лестнице, чтобы занять более высокую должность и, соответственно, получать больший доход.

В частности, в промышленности, где преимущественно заняты мужчины, женщинам в среднем платят на 25% меньше. Еще больший разрыв (31,5%) – в финансовой и страховой деятельности. В сферах искусства, спорта, развлечений, культурной деятельности, а также курьерских и почтовых службах женщины получают на треть меньше мужчин.

"Такая ситуация не потому, что женщины не хотят работать. Многие женщины теряют работу в результате беременности и ухода за ребенком, поскольку за это время теряют навыки и уже не могут вернуться к работе. В условиях войны эта ситуация обостряется, потому что особенно в прифронтовых городах быть с ребенком – это не прихоть, банально школы и садики не работают или работают в ограниченном формате, а частные стоят слишком дорого", – отмечают в управлении инспекционной деятельности.

Женщины меняют рынок кадров

Полномасштабная война обусловила мобилизацию мужчин, что привело к существенному кадровому дефициту во многих отраслях. В ответ на это женщины начали активно заполнять вакансии, которые традиционно считались "мужскими".

В 2024 году женщины составляли 52% от всех кандидатов на вакансии, тогда как мужчины – 48%. Причем все чаще украинки выбирают профессию машинисток, водителей грузовиков, горняков, слесарок, операторов элеваторов.

Впрочем, несмотря на прогресс в среднем и низшем управлении, доля женщин в топ-менеджменте остается низкой — всего 17,7%. Хотя среди новых предпринимателей в 2024 году было 61% женщин – они открывали компании в медицине, образовании, HR, социальной помощи, производстве одежды.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году в Украине возросло количество женщин в сферах логистики, ИТ и строительства – отраслях, которые традиционно считались "мужскими". Работодатели активнее ищут работниц из-за дефицита кадров и изменения в приоритетах во время войны.

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