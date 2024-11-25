Компании под санкциями Украины заработали миллиарды гривен: чем занимаются

Под санкциями Совета нацбезопасности и обороны в Украине находятся 184 компании. Чаще всего их деятельность связана с оптовой торговлей, а их доходы в 2023 году превысили 3 млрд гривен.

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Как сообщает Опендатабот, на большинство компаний санкции наложили в 2024 году – в этом году таких бизнесов увеличилось почти в три раза (на 119). А меньше всего компаний в санкционный перечень внесли в 2023 году (10, или 5,4%).

Санкции с половины из них могут снять после 2027 года, а еще с каждой пятой – после 2034-го. 28 компаний (15,1%) находятся под бессрочными санкциями.

Больше бизнесов под санкциями находятся в Киеве (102), Одесской (17) и Львовской (13) областях. Такие компании преимущественно представляют следующие направления бизнес-деятельности:

оптовая торговля кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами – 61 компания (33,2%);

специализированные строительные работы – 19 предприятий (10.3%);

производство кино и строительство сооружений – по 7 компаний (3,8%).

И даже несмотря на санкции, доходы подсанкционных компаний остаются существенными и исчисляются миллиардами гривен – в частности, они заработали не менее 3 млрд грн. Оставить санкционный список можно только при подписании соответствующего решения СНБО Президентом Украины или если срок действия санкций против предприятия истек и их не возобновили. Самый доходный бизнес, выведший из-под действия ограничений, в прошлом году заработал 346 млн грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ноябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций на 10 лет против 15 физических лиц и 102 предприятий, связанных с агрессивной политикой России. Санкции включают замораживание активов, запрещение финансовых операций и ограничения на экспорт и импорт.

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