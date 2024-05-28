Популярные услуги снова заработали в Дії: как воспользоваться

Сервисы для водителей, в том числе замена водительских удостоверений и перерегистрация автомобилей, снова доступны в приложении Дія после завершения техработ. Услуги были временно недоступны с 24 по 27 мая, но с 28 мая были возобновлены.

Об этом сообщили в Дії. Главный сервисный центр МВД завершил обновление реквизитов для оплаты счетов, и все услуги снова стали доступны с 28 мая.

Ранее услуги были временно недоступны с 24 по 27 мая из-за изменения реквизитов для оплаты счетов. За это время украинцы не могли перерегистрировать автомобиль или обменять водительское удостоверение в Дії, и им приходилось обращаться непосредственно в сервисные центры МВД. Заявки, поданные до 24 мая, рассматривались в порядке очереди.

С 28 мая все сервисы вернулись в приложение Дія. Теперь водители могут снова воспользоваться удобными онлайн-услугами, позволяющими:

заказать, оплатить и заменить водительское удостоверение в несколько кликов. После этого нужно только прийти в сервисный центр МВД, чтобы забрать новое удостоверение, или оформить доставку;

в несколько кликов. После этого нужно только прийти в сервисный центр МВД, чтобы забрать новое удостоверение, или оформить доставку; купить или продать автомобиль онлайн без посещения сервисных центров МВД, банков или стояния в очереди. Номера и техпаспорт можно получить доставкой.

Как воспользоваться услугами

Для перерегистрации транспорта в Дії нужно выполнить определенные шаги, а именно:

выбрать в Дії меню "Сервисы";

в самих сервисах выбрать "Водитель";

в появившемся меню выбрать "Продать транспортное средство";

если в собственности есть несколько автомобилей, выбрать нужный;

заполнить свою часть договора;

получить согласие покупателя и дождаться, пока он заполнит свою часть;

подтвердить, что продавец является единственным владельцем автомобиля.

Перерегистрация автомобилей в приложении Дія является одним из популярнейших сервисов. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, за первые три месяца после запуска этой услугой воспользовались 30 тысяч раз. Это позволяет украинцам продавать или покупать транспортные средства не выходя из дома. Однако существуют определенные ограничения для перерегистрации транспорта:

услуга недоступна для имущества, объявленного похищенным , на которое наложили арест, находящееся в розыске, в розыске владельцы или покупатели;

, на которое наложили арест, находящееся в розыске, в розыске владельцы или покупатели; перерегистрация возможна только для продающих автомобиль впервые за календарный год. Это ограничение было введено для борьбы с перекупщиками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина внедрила новую услугу переоформления автотранспорта в Дії, что привело к увеличению количества дистанционных сделок купли-продажи. За первый квартал 2024 года было заключено 128,3 тыс. соглашений, из них 29,3 тыс. выполнено дистанционно, что составляет 22,9% от общего количества.

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