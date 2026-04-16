Клиенты "Новой почты" жалуются на сбой в приложении: какие функции не работают

В работе приложения "Новой почты" произошел технический сбой, который вызвал волну жалоб среди пользователей по всей Украине. Клиенты массово сообщают о проблемах с мобильным приложением и доступом к личным кабинетам, что существенно усложняет пользование услугами компании.

Об этом OBOZ.UA стало известно из многочисленных сообщений в социальных сетях. По словам пользователей, приложение перестало корректно работать, оно либо вообще не загружается, либо "выбрасывает" из системы при попытке входа.

Во многих случаях невозможно обновить страницу или выполнить какие-либо действия – отследить посылку, оформить отправление или проверить статус доставки. Кроме этого, клиенты жалуются на еще одну проблему – сложность связи со службой поддержки. Дозвониться до оператора практически невозможно, пользователи не могут получить оперативную информацию о своих отправлениях.

В чат-боте отметили о наличии проблемы, но подчеркнули, что она может носить временный характер. Пользователям советуют выполнить базовые действия, которые иногда помогают восстановить работу приложения:

обновить приложение до последней версии;

проверить стабильность интернет-соединения;

перезапустить приложение.

Если же после этого доступ не восстанавливается, вероятно, речь идет о техническом сбое на стороне сервиса, и тогда остается только ждать его устранения. Подобные технические сбои время от времени случаются даже в крупных сервисах с миллионами пользователей.

Они могут быть связаны с перегрузкой серверов, обновлениями системы или внутренними техническими работами. В большинстве случаев такие сбои устраняются в течение нескольких часов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Новая почта" и "Укрпочта" повысили тарифы на доставку посылок. В частности, отправление до 10 кг по Украине клиентам "Новой почты" теперь обойдется в 135 грн, тогда как ранее это стоило 120 грн.

