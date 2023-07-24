Клиенты Moneyveo задонатили 60 000 грн в ВСУ

В рамках акции "Скрин донату нам – знижка -90% вам" клиенты компании Moneyveo задонатили более 60 тыс. грн на нужды Вооруженных Сил. Это уже вторая акция от компании в 2023 году, которая имела целью поощрить пользователей поддерживать армию.

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За последние полтора года такие вещи как донаты и волонтерство стали повседневностью для каждого украинца. Мы объединяемся, чтобы вместе пройти темные времена и выйти победителями. Так, в июне компания Moneyveo провела акцию "Скрин донату нам – знижка -90% вам", во время которой пользователи сервиса получали скидки на кредиты за то, что делали донаты в пользу армии.

"Манивео" как социально ответственный бизнес на постоянной основе помогает украинским военным и гражданским в рамках проекта #HelpbyMoneyveo.

"Только за полгода мы отправили на фронт множество экипировки, одежды, несколько генераторов, тепловизоров, посылали лекарства и медицинское оборудование в полевые госпитали, передавали на позиции мед зимой и пекли паски для военных весной, присоединились к помощи в борьбе с последствиями подрыва Каховской ГЭС – рассказывает CEO Moneyveo Сергей Синченко. – Привлекая наших клиентов к помощи ВСУ во время первой такой акции, мы получили положительный фидбек, ведь люди чувствуют себя причастными к совместной борьбе. Потому мы решили повторить эту активность. Безгранично благодарны клиентам нашего сервиса за их неравнодушие и готовность помогать".

Напомним, что с начала полномасштабной войны сервис "Манивео" перечислил в пользу ВСУ более 13 млн грн, а также ежемесячно поддерживает бойцов и сотрудничает с благотворительными фондами, которые помогают детям. В компании отмечают, что будут продолжать и впредь вносить свой вклад в победу.