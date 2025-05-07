Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады: на получение денег осталось меньше месяца

Фонд гарантирования вкладов планирует через 30 дней прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПУАО "Фидобанк". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили: решение было принято по результатам ликивдационной процедуры.

При этом там подчеркнули: вкладчикам банка, которые еще не получили возмещение по своим вкладам, стоит обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой. Их полный список находится по ссылке.

"Фонд информирует о будущем утверждении ликвидационного баланса ПУАО "Фидобанк" и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам. С момента обнародования этого объявления (6 мая. – Ред.) процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней", – говорится в сообщении.

После окончания же 30 дней, отведенных на возмещение вкладов, отмечается, ликвидационный баланс "Фидобанка" будет утвержден. А выплаты вкладчикам – прекращены.

Вместе с тем, подчеркивается, наследники вкладчиков банка могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство лишь в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда. Если же сделать это позже, денег получить не удастся – ведь ФГВФЛ не будет проводить соответствующие возмещения.

"Суммы возмещения по поступившим в Фонд заявлениям после истечения двадцатидневного срока после обнародования информации о будущем утверждении ликвидационного баланса Фондом не выплачиваются", – отметили в фонде.

Напомним: НБУ принял решение отозвать лицензию и ликвидировать "Фидобанк" в 2016 году. До этого его отнесли к категории неплатежеспособных.

"В результате оттока средств в банке начались проблемы с выполнением обязательств перед клиентами. По состоянию на 20 мая 2016 года общая сумма невыполненных "Фидобанком" операций клиентов превысила 500 млн грн (9% от его обязательств)", – рассказали тогда в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ФГВФЛ планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 400,3 млн грн.

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