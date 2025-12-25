Клиентам украинского банка остановили возвращение вкладов: что произошло

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) остановил выплаты вкладчикам ликвидируемого "РВС Банка". Причина – необходимость завершения уполномоченным лицом Фонда формирования перечня вкладчиков и реализации плана урегулирования банка. Впрочем, несмотря на это, вкладчики не утратили свои деньги.

Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили:

Остановка выплат произошла 23 декабря.

В будущем выплаты будут возобновлены, так как их остановка – временная.

"Информация о порядке получения вкладчиками АО "РВС Банк" своих средств будет обнародована дополнительно на официальных ресурсах Фонда. А также банка", – говорится в сообщении.

Ранее же в ФГВФЛ сообщал, что на 4 ноября сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка составляла около 339 млн грн. Однако, подчеркивалось, она "может быть скорректирована в процессе работы временной администрации".

Тем не менее, отмечали в фонде: признание банка неплатежеспособным не отменяет действие кредитного договора. Т.е. платежи необходимо осуществлять – согласно условиям, определенным договором.

"Это можно делать через работающее отделение банка. Или другими доступными способами – через мобильный банкинг, терминалы или через другие банки. Реквизиты в течение временной администрации остаются неизменными, но мы рекомендуем уточнять их по телефону контакт-центра РВС Банка", – отметили в фонде.

Почему РВС Банк стал банкротом

РВС Банк был признан проблемным еще 29 июля. Финучреждение не смогло исправить ситуацию в отведенные законом сроки.

"Со дня отнесения АО "РВС БАНК" к категории проблемных банк продолжал осуществлять рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы, в частности нормативы достаточности капитала, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер для предотвращения наступления неплатежеспособности", – рассказали в НБУ.

