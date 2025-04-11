Китай отказался от нефти из США: импорт "черного золота" практически прекратился

Объемы поставки нефти из США в Китай сократились практически до нуля на фоне торговой войны, в которую вступили крупнейший производитель на крупнейший импортер этого ресурса. Эксперты ожидают, что в ближайшее время экспорт американской нефти в Поднебесную вообще прекратится.

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Впрочем, как сообщает Bloomberg, американские объемы не являются жизненно важными для промышленности Китая. Согласно данным аналитической компании Vortexa, потоки сырой нефти из США в первые месяцы этого года составляли около 1% общего объема китайского импорта. Впрочем, это скорее свидетельствует о разрыве торговых отношений между мощными экономиками мира.

Согласно подсчетам Офиса торгового представителя США, в 2024 году Соединенные Штаты экспортировали в Китай товаров на 143,5 млрд долларов, а импортировали – на 438,9 млрд долларов. Стоит отметить, что в последние годы объемы поставок нефти из США в Китай планомерно росли, но с начала 2025-го они начали сокращаться из-за пошлин, введенных американской администрацией. По состоянию на 10 апреля Соединенные Штаты наложили на китайские товары 145% пошлин, а в Пекине ответили 84% пошлин на американские.

Это сказалось на цене нефти. 10 апреля американская WTI подешевела на $2,28 за баррель (-3,66%) до $60,07 за баррель, тогда как эталонный сорт Brent потерял $2,15 за баррель (-3,28%) и достиг $63,33 за баррель.

"После того, как Китай ввел 84% пошлин на товары из США, стоимость американской нефти-сырья вырастет почти вдвое – и WTI, стоившая $61 за баррель, подорожает на $51 доллар. Это делает использование американской сырой нефти неэкономичным для китайских нефтепереработчиков", – сказал руководитель отдела анализа APAC компании Vortexa Айван Мэтьюз и предположил, что импорт нефти-сырья из США в Китай "сократится до нуля в ближайшие месяцы, если пошлины останутся на текущих уровнях".

В то же время у обеих стран есть выход из ситуации. К примеру, Соединенные Штаты могут переключиться на другие страны Азии, например на Индию и Японию, где нефтепереработчики уже готовятся принимать увеличенные партии нефти, поскольку она дешевеет. Китай же, скорее всего, восполнит пробел поставками из ближневосточных стран, в частности Омана и Объединенных Арабских Эмиратов, а также может увеличить объемы закупки у Ирана и России.

Также OBOZ.UA сообщал, что Белый дом может нанести новый удар по китайским компаниям. В частности, в администрации Трампа не исключают делистинг их акций – то есть, исключение ценных бумаг с американских фондовых бирж.

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