"Киевстар" будет отключать украинцев от 3G в апреле: будет ли связь и мобильный интернет

В апреле мобильный оператор "Киевстар" отключит своих абонентов от связи 3G сразу в 2-х областях –Одесской и Черниговской. Впрочем, без связи жители населенных пунктов не останутся – ведь причиной отключения 3G является развитие технологии 4G.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что отключать сеть 3G начнут с 29 апреля в:

Одессе;

Одесском районе;

Измаиле;

Белгород-Днестровском;

Черноморске;

Прилуках;

Овидиополе;

Пивденном;

Фонтанке;

Лесках.

"Постепенное сворачивание технологии 3G – это многолетний проект, который имеет большое значение для всей отрасли электронных коммуникаций, ведь благодаря нему не только улучшается клиентский опыт и растет скорость 4G, но и идет подготовка сети к запуску технологии 5G в Украине. А реализовать это возможно, в том числе и, освободив частоты от устаревших технологий, вроде 3G", – объяснили необходимость отключения 3G в "Киевстаре".

Где смотреть график отключения 3G от "Киевстара" в своей области

Вместе с тем, "Киевстар" опубликовал график отключения сети 3G для каждого населенного пункта, для которого оно запланировано в 2025 году. Чтобы узнать, будут ли отключать сеть в вашем, следует выполнить несколько действий:

Перейти по ссылке.

В разделе "Почему в моем городе становится недоступен 3G, а в других нет?" выбрать "Просмотреть все населенные пункты, где планируется отключение 3G в 2025 году".

Увидеть, в каком районе будут проводить отключения 3G в 2025 году.

Будет ли ваш смартфон "ловить" 4G

В то же время, отмечается, чтобы использовать 4G, ваш смартфон и SIM должны поддерживать технологию LTE. Проверить это можно:

для тепефона – набрав комбинацию *245*5# + кнопка вызова;

для SIM-карты – *245*4# + кнопка вызова.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" обновляет условия услуги Экстра деньги. В частности, с 23 апреля минимальная сумма бонусных гривен, которую можно заказать без комиссии, составит 30 грн, тогда как раньше разрешалось получить бесплатно только 20 грн.

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