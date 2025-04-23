"Киевстар" меняет условия полезной услуги: как называется
Мобильный оператор "Киевстар" обновляет условия услуги Экстра деньги. В частности, с 23 апреля минимальная сумма бонусных гривен, которую можно заказать без комиссии, составит 30 грн, тогда как раньше разрешалось получить бесплатно только 20 грн.
Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: за получение других сумм комиссия взиматься в будет. В частности, за:
- 25 грн – 10 грн комиссии;
- 125 грн – 40 грн комиссии;
- 175 грн – 60 грн комиссии;
- 225 грн – 75 грн комиссии;
- 300 грн – 100 грн комиссии;
- 400 грн – 125 грн комиссии;
- 500 грн – 150 грн комиссии.
"С 23 апреля 2025 г. обновляем условия услуги Экстра деньги. Благодаря услуге Экстра деньги абоненты подписки могут платить за мобильную связь и интернет, даже не имея собственных средств на счете, а также в роуминге", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: рамках услуги бонусные деньги начисляются автоматически. А возврат "одолженных" средств будет происходить автоматически – после пополнения основного счета.
Как воспользоваться услугой от "Киевстара"
Для того, чтобы получить любую желаемую сумму в рамках услуги Экстра деньги, нужно набрать комбинацию *117*желательная сумма#.
А для получения максимальной суммы – *117#.
В то же время, в "Киевстаре" отмечают: расчет потенциальной максимальной бонусной суммы производится на основе расходов абонента по номеру. Причем без учета:
- расходов в роуминге;
- международного трафика;
- контент-услуг;
- списаний с бонусных средств.
Как проверить, за что "Киевстар" снимает деньги
В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:
- по запросу *100*01*2#;
- авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;
- в приложении Мой Киевстар
- по номеру 466*66.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Киевстар" обновил ряд тарифов своих тарифов предоплаты – в частности, "LOVE UA База", "LOVE UA Світло 2023", "Максимальний Безлім 2019". Изменения, в частности, затрагивают условия дневного пакета.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!