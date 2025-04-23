"Киевстар" меняет условия полезной услуги: как называется

Мобильный оператор "Киевстар" обновляет условия услуги Экстра деньги. В частности, с 23 апреля минимальная сумма бонусных гривен, которую можно заказать без комиссии, составит 30 грн, тогда как раньше разрешалось получить бесплатно только 20 грн.

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Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: за получение других сумм комиссия взиматься в будет. В частности, за:

25 грн – 10 грн комиссии;

125 грн – 40 грн комиссии;

175 грн – 60 грн комиссии;

225 грн – 75 грн комиссии;

300 грн – 100 грн комиссии;

400 грн – 125 грн комиссии;

500 грн – 150 грн комиссии.

"С 23 апреля 2025 г. обновляем условия услуги Экстра деньги. Благодаря услуге Экстра деньги абоненты подписки могут платить за мобильную связь и интернет, даже не имея собственных средств на счете, а также в роуминге", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: рамках услуги бонусные деньги начисляются автоматически. А возврат "одолженных" средств будет происходить автоматически – после пополнения основного счета.

Как воспользоваться услугой от "Киевстара"

Для того, чтобы получить любую желаемую сумму в рамках услуги Экстра деньги, нужно набрать комбинацию *117*желательная сумма#.

А для получения максимальной суммы – *117#.

В то же время, в "Киевстаре" отмечают: расчет потенциальной максимальной бонусной суммы производится на основе расходов абонента по номеру. Причем без учета:

расходов в роуминге;

международного трафика;

контент-услуг;

списаний с бонусных средств.

Как проверить, за что "Киевстар" снимает деньги

В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2#;

авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Киевстар" обновил ряд тарифов своих тарифов предоплаты – в частности, "LOVE UA База", "LOVE UA Світло 2023", "Максимальний Безлім 2019". Изменения, в частности, затрагивают условия дневного пакета.

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