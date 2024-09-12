"Киевстар" меняет стоимость услуг с 16 сентября: список

Мобильный оператор "Киевстар" обновит ряд своих услуг. Изменения произойдут с 16 сентября и затронут стоимость предложений.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что обновят:

тариф SIM для устройств;

стартовый пакет Smart SIM.

Так, с 16 сентября подключение тарифа SIM для устройств будет стоить 100 грн (сейчас – 50 грн). Стартовый пакет Smart SIM также будет стоить 100 грн.

"Мы пересматриваем стоимость тарифов, стартовых пакетов и других услуг, чтобы продолжать увеличивать инвестиции, чтобы расширять сеть. И оснащать ее дополнительными источниками питания, генераторами", – рассказали в "Киевстаре".

Там напомнили: SIM для устройств – этот специальный тариф, предназначенный для дистанционного управления умными гаджетами со своего мобильного. Его можно подключить на Smart SIM.

"Эту SIM-карту можно поставить в сигнализацию, кондиционер, GPS-трекер и т.д. и дистанционно управлять умным гаджетом со своего мобильного", – отметили в компании.

Чтобы подключить тариф, нужно купить SIM для устройств. После чего:

вставить SIM в смартфон и набрать *929*206#;

пополнить счет на 50 грн (стоимость до будещего изменения) – это одноразовое пополнение и нужно для активации тарифа;

переставить SIM в умное устройство, которым хотите управлять.

Как обновить тариф "Киевстар"

В то же время, абоненты "Киевстара" могут изменить свой тариф. Сделать же это можно в несколько способов – в частности, в магазинах оператора.

Также поменять тариф можно на сайте "Киевстара". Для этого следует зайти в раздел Тарифы.

Существуют и другие способы. В частности, провести изменение тарифа можно:

по номеру 477 или 477*1;

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

В то же время бывает, что минуты, предоставляемые в тарифе, а также гигабайты, SMS и т.д. могут истечь раньше срока его действия. В этом случае абоненты оператора могут заказать внеочередное получение пакета услуг – также в несколько способов. В частности:

по номеру 477*202;

в системе самообслуживания "Мой Киевстар";

в контакт-центре или у сотрудника фирменного магазина "Киевстар".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" 1 сентября обновил сразу ряд тарифов. Изменения затронули, в частности, стоимость предложений, а также их наполнение.

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