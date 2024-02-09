"Киевгорстрой" получил новое руководство: президента связывают с владелицей StolitsaGrouр Молчановой

Наблюдательный совет "Холдинговой компании "Киевгорстрой" назначил на должность президента Василия Олейника. Его связывают с владелицей застройщика StolitsaGrouр Владиславой Молчановой, которую обвиняли в рейдерстве.

О назначении сообщила пресс-служба "Киевгорстроя". "Наблюдательный совет ЧАО "ХК "Киевгорстрой" назначил на должность Председателя правления – президента компании Василия Олейника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Молчанов работает в строительной отрасли 43 года, "имеет большой опыт, как строитель и управленец". "В должности председателя правления и президента, Василий Олейник первоочередной своей задачей видит разработку совместно с Наблюдательным советом плана возобновления работы компании, перезапуск строительства объектов очередями по несколько комплексов. Сейчас в "Киевгорстрой" на стадии возведения почти 1,5 млн кв. м жилья – 22 жилых комплекса более чем на 100 домов разной степени готовности", – заявили в компании. Там уточнили, что для перезапуска объектов будут привлечены средства государственных финансовых учреждений и специализированных компаний, таких как "Укрфинжилье" и государственные банки, о чем уже ведутся переговоры.

При этом с 2011 по 2018 год Олейник возглавлял крупную генподрядную организацию "Монолит стройсервис", с 2018 по 2024 год – "Спецстрой-монолит". Эти компании построили жилые комплексы "Варшавский микрорайон", Hoffmann house, "Галактика", SEVEN, "Липинка" и другие. Все эти ЖК возведены под девелопментом компании Stolitsa Group Владиславы Молчановой.

Также, по данным СМИ, компании построили ТРЦ Retroville и были ключевыми партнерами Novus в строительстве супермаркетов, также принадлежащих структурам Молчановой и литовских бизнесменов. Кроме того, компания Олейника задействована в строительстве дома между озерами Тягле и Небреж, где городское сообщество стремится создать "Экопарк "Осокорки".

Журналисты заявляют, что Молчанова "имеет самые устойчивые позиции среди застройщиков" в Киеве, благодаря влиянию на депутатов Киевского городского совета. В частности, она была официальным спонсором партии "Батьківщина", а ее бизнес-партнер Денис Москаль возглавляет постоянную комиссию Киевсовета по вопросам экологической политики.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря 2023 года мэр Киева Виталий Кличко поручил в сжатые сроки сформировать новый состав наблюдательного совета и правления ЧАО "Киевгорстрой". Обновленные структуры, по словам мэра, должны безотлагательно разработать стратегический план стабилизации финансово-экономического состояния предприятия.

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