Кешбеки та пільгові пропозиції для всіх: ПриватБанк зробить подарунки клієнтам до свого 33-річчя

Найбільший український банк ПриватБанк святкуватиме 19 березня своє 33-річчя. І на честь цього у банку вирішили висловити вдячність кожному з 18,5 млн клієнтів – подарувавши їм суперпропозиції знижок та кешбеків на покупки, при розрахунках картками ПриватБанку. Як розповів член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, з 11 до 25 березня всі клієнти-фізособи зможуть скористатися персональними подарунками, які можна активувати у програмі лояльності "Привіт" у "Приват24".

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Купуйте товари та отримуйте послуги з вигодою

Так, усі власники карт Visa можуть отримати 7% кешбеку в кафе та ресторанах. А страви в популярних фастфудах стануть ще смачнішими разом з кешбеком до 15%.

Крім того, річниця народження найбільшого банку стане чудовим приводом:

заправити власну автівку чи активно користуватися послугами таксі з вигодою до 10%;

придбати обновки дітям з кешбеком 10%;

купити товари для краси і здоров’я з вигодою 10%.

Розраховуйтесь картками Visa від ПриватБанку, аби використати найкращі пропозиції.

Отримуйте "Золоту картку" на всі покупки

Окремий неймовірний подарунок ПриватБанк приготував для своїх однолітків. Усі клієнти, яким у березні виповниться 33 роки, отримають "Золоту картку", яка дозволить отримувати 33% кешбеку на всі покупки.

Карта з’явиться у розділі "Привіт" в застосунку "Приват24". А кешбек діятиме на покупки у День народження банку – 19 березня.

Знижки для геймерів

Передбачив ПриватБанк і подарунки для геймерів. Вперше вони отримають 10% знижки та кешбеки за:

купівлю ігор та ігрових додатків;

оформлення підписок.

Кешбек за оплату комуналки

Окремі подарунки отримають ті, хто дбає про свою оселю, надійний зв'язок та підтримку рідних і близьких. Для таких клієнтів передбачені кешбеки за:

оплату комунальних послуг;

поповнення мобільних;

перекази за кордон.

Подарунки для бізнес-клієнтів

Не залишаться без подяки і бізнес-клієнти ПриватБанку. Як розповів член правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, протягом тижня, починаючи з 11 березня, для них діятимуть:

особливі пільгові умови відкриття рахунків для юридичних осіб;

10%-ва знижка на пальне з карткою Visa Business Go на WOG діє до 31 березня.

Крім того, серед усіх нових користувачів, які з 11 березня до 11 квітня підключать бодай одну послугу з екосистеми еквайрингу (POS-термінал, застосунок "Термінал", інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс "Оплата частинами"), Visa та ПриватБанк розіграють 33 сертифікати giftmall – по 10 000 грн кожен.

Гарячі пропозиції за оплати картками Visa від ПриватБанку

Також діятимуть додаткові гарячі пропозиції за оплати картками Visa від ПриватБанк у партнерів:

Apple - 10% знижки на товари компанії в авторизованих партнерів – 11-19 березня 2025 року включно. "Епіцентр" – 7% знижки на купівлю в онлайн-магазині – 11-25 березня 2025 року включно. MAKEUP: 7% знижки на замовлення від 799 грн – 11-25 березня 2025 року включно. Rozetka: 7% на купівлю на суму від 1500 грн, оплачені на сайті rozetka.ua – 11-25 березня 2025 року включно.

Як отримати кешбеки та знижки від ПриватБанку

Всі кешбеки та знижки потрібно активувати у розділі "Привіт" застосунку "Приват24". Для цього слід натиснути +, і під час розрахунків вам автоматично надходитиме кешбек чи спрацьовуватиме знижка.