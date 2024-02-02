Кейс Global Spirits: в деле крупнейшего холдинга Украины раскрылись новые подробности

Холдинг Global Spirits, который является крупнейшим производителем алкогольных напитков и лидером по уплате налогов отрасли, как и многие другие крупные бизнесы, столкнулся с обысками. Компанию обвинили в проведении закупок (в частности, промышленных объемов спирта) в России через фирмы в Центральной Азии и Южном Кавказе. Однако на самом деле организовать такие закупки было невозможно. В холдинге заявили, что обвинения в сотрудничестве с агрессором – это либо ошибка "тыловых следователей", либо попытка рейдерской атаки.

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Как стало известно OBOZ.UA, в материалах следствия речь идет о предприятиях в Средней Азии, Сакартвело и Азербайджане. Владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк заверил: ни он, ни его сотрудники не являются собственниками или должностными лицами этих компаний и заводов. Более того, предприятия не находятся на территории РФ, поэтому никак не могли платить налоги в бюджет страны-агрессора.

По данным OBOZ.UA, грузинская компания, о которой говорится в деле, – это ООО "Ушба Дистиллери". Компания зарегистрирована непосредственно в Грузии, а ее собственником является гражданин Грузии Дмитрий Абесадзе. Со дня основания и по настоящее время в фирме не было собственников и выгодополучателей граждан Украины. Само ООО "Ушба Дистиллери" никогда не сотрудничало с компанией "Родник и К", которая фигурирует в деле, о чем свидетельствует банковская выписка, предоставленная адвокатам.

Global Spirits по лицензии выпускала свою продукцию на грузинском предприятии – для обеспечения представленности на экспортных рынках, в связи с затрудненной логистикой из Украины и ситуацией на границе, сообщила адвокат Алина Давыдова, представляющая интересы Global Spirits. Это распространенная среди международных компаний практика: компания лицензирует сторонние площадки для выпуска своей продукции. Таким же образом на грузинском рынке производит свою продукцию.

Выпуская на сторонних площадках по лицензии продукцию своих брендов компания продолжает платить налоги в Украине. Кроме того, по одному из ключевых требований лицензии Global Spirits для производства не могли использоваться комплектующие из РФ, что указано и на официальном сайте флагманского бренда Global Spirits.

"На основе имеющихся договоров при производстве украинских брендов грузинской компанией использовалось сырье, закупленное у украинских спиртзаводов. Мы уже получили соответствующие документы об этом и передали в суд. То есть спирт для производства продукции закупался исключительно в Украине, поэтому какие-либо претензии по этой части абсолютно необоснованны", – почеркнула адвокат.

Также нелепо выглядят и подозрения в отношении сотрудников компании, которые сейчас защищают Украину. Так, директор компании Олег Пигулевский сейчас воюет на передовой, он возглавляет батальон ВСУ, а юрист Роман Хацаревич с первого дня войны ушел добровольцем на фронт, получил ранение, контузию под Бахмутом, а в декабре 2022 года пропал без вести под поселком Курдюмовка. "Эти люди – Герои Украины, и абсолютно бесчеловечны какие-либо претензии в их адрес", – отмечают в холдинге.

Редакция OBOZ.UA продолжит следить за событиями вокруг Global Spirits и будет освещать все ключевые моменты по данному делу.