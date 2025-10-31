Казахстан нанес болезненный удар по импорту РФ: на границе России образовались километровые пробки

Попытка кремлевского руководства обойти международные санкции, облегчив условия импорта китайских товаров из Казахстана, не дала результата – на границе двух стран образовались многокилометровые очереди из фур. Это стало результатом ужесточения мер контроля со стороны Казахстана.

В росСМИ активно обсуждались огромные пробки на границе России и Казахстана, которые образовались еще в сентябре после изменения логистических правил. И несмотря на то, что в Федеральной таможенной службе РФ (ФТС) сообщили о ликвидации пробок из фур, реальность оказалась совсем другой.

Казахстан ужесточил торговые условия: влияние на Россию

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ про упрощенное оформление товаров при ввозе их автотранспортом не из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 10 декабря. Это должно было позволить обойти санкции, из-за которых китайские поставщики прекратили поставки в РФ товаров, что могут быть использованы для производства военных технологий с их дальнейшим применением на поле боя в Украине.

При такой схеме эти товары поставлялись компаниям-подрядчикам в страны ЕАЭС – в частности, в Казахстан и Кыргызстан, – где его маркировали, как произведенным местными предприятиями. Это усложняет отслеживание таких товаров, что позволило их в дальнейшем импортировать в РФ вопреки санкциям. Либо же фуры оформляли транзитный проезд через Россию, при этом выгружая китайскую продукцию во время якобы проезда по территории страны-агрессора. При этом для импорта из ЕАЭС действуют упрощенные условия.

Казахстан давит импорт России

С середины октября (а по некоторым данным и с конца сентября) на границе Казахстана и России начали скапливаться фуры, количество которых в итоге достигло нескольких тысяч. Причиной стало ужесточение таможенных проверок, в том числе санкционных товаров.

Чтобы упростить условия импорта, на прошлой неделе Путин подписал указ о работе системы упрощенного оформления грузов. 30 октября в ФТС отчитались, что пробки исчезли, но в тот же день росСМИ сообщили о жалобах импортеров на то, что это не соответствует действительности. Наличие пробок подтвердили сразу несколько компаний.

