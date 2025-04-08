Revolut остановил регистрацию украинцев: что случилось и можно ли пользоваться приложением

Британский необанк Revolut приостановил регистрацию новых пользователей в Украине. Это может быть связано с тем, что финкомпания так и не получила лицензию Национального банка (НБУ). Те, кто успел зарегистрироваться, по-прежнему могут пользоваться услугами Revolut.

Видео дня

На ситуацию обратил внимание адвокат Тарас Гук. Он обнародовал сообщение службы поддержки Revolut, в котором говорится о приостановке регистрации пользователей из Украины. Чуть позже компания подтвердила эту информацию профильному изданию DOU.

"Revolut Bank UAB временно приостановил регистрацию новых клиентов, являющихся резидентами Украины. Это не влияет на наших существующих украинских пользователей – их счета и сервисы и дальше будут работать в обычном режиме. Украинцы могут присоединиться к списку ожидания, пока мы работаем над возобновлением процесса регистрации", – цитируется заявление Revolut.

Revolut начал работать в Украине в начале февраля 2025 года, открыв регистрацию украинских пользователей. По данным медиа, через 2 недели после запуска пользователями Revolut стали 40 тысяч украинцев. При этом в компании отмечали, что предоставляют ограниченный спектр услуг и только планируют получить банковскую лицензию Нацбанка Украины – до конца года.

Уже через несколько недель, в конце февраля, НБУ строго напомнил Revolut об отсутствии лицензии. Более того, в Нацбанке подчеркнули, что никаких заявок от компании не получали, а это значит, что клиенты "не подпадают под действие защиты прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов".

В НБУ указали, что Revolut Bank UAB является иностранным банком с регистрацией в Литве, а предоставленная ему лицензия позволяет работать в странах Европейского Союза, но не в Украине. Для этого финансовая компания должна создать филиал в Украине или оформить банковскую лицензию, получив соответствующее разрешение у НБУ.

В самом Revolut тогда ответили, что сообщили регулятору о своих планах и планируют получить лицензию. Там заверили, что "уделяют приоритетное внимание соблюдению локальных нормативных требований" и уточнили, что уже общались с НБУ касательно лицензии.

Revolut – это финтех-компания, основанная Николаем Сторонским и Владом Яценко в 2015 году. Она работает без физических отделений и предоставляет финансовые услуги через мобильное приложение.

Европейский счет Revolut позволяет пользоваться мгновенными бесплатными переводами между пользователями необанка. Это особенно важно для тех украинцев, которые имеют родственников в Великобритании, Польше, Германии и других странах Европы. В приложении Revolut также доступны переводы на карты других банков, инвестиции в криптовалюту и драгметаллы, одноразовые карты для безопасных онлайн-покупок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ограничения на переводы между физическими лицами в размере 150 тыс. грн в месяц или 50 тыс. грн для клиентов с высоким уровнем риска продолжают действовать и после 1 апреля. Хотя НБУ упразднил такое ограничение, оно остается в силе благодаря меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, подписанном подавляющим большинством участников рынка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!