Какие правила покупки и продажи доллара ввели в ПриватБанке: в банке рассказали об ограничениях

В Украине банки, в том числе ПриватБанк, продают валюты физическим лицам фактически без ограничений. Но если покупать доллару на сумму более 400 тыс. грн, нужно предоставить документы.

"Если же сумма покупаемой у клиента валюты больше 400 000 грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию", – говорится в разъяснении на сайте ПриватБанка.

Также если сумма валюты, покупаемой клиентом, больше 400 000 грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию.

На снятие средств действуют некоторые ограничения:

В гривне – 100 тыс. грн в день.

В валюте счета – 100 тыс. грн (в экв.) в день.

Снятие за границей также доступно, но действуют некоторые ограничения:

Гривневые счета – 50 000 тыс. грн (в экв.) в месяц;

с 21 июля 2022 года лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с месячного на недельный – 12 500 грн (в эквиваленте) на семь календарных дней.

Валютные счета – 100 тыс. грн (в экв.) в день.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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