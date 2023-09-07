Какие пенсии получат военные: озвучен размер прибавки

В Украине военные, которые имеют статус участника боевых действий, имеют право на доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума для тех, кто потерял работоспособность. На данный момент это 523,25 грн.

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Об этом сообщает издание На пенсии. Так, такая доплата устанавливается вне зависимости от вида пенсии. На сегодняшний день размер указанного прожиточного минимума составляет 2093 грн, значит размер указанной надбавки – 523,25 грн.

"Это предусмотрено Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". При этом общий размер пенсии со всеми надбавками у участника боевых действий не может быть ниже 210% указанного прожиточного минимума, то есть не ниже 4395,30 гривны. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №656 от 28 июля 2010 года (в редакции от 16 июля 2021 года)", – отмечает издание.

К слову, минимальную пенсию в 2024 году увеличат с 2093 грн до 2361 грн. При этом максимальную пенсию увеличат более чем на 2,6 тыс. – до 23 610 грн. И это плохая новость. За 2022, 2023 и 2024-й цены, с учетом заложенных прогнозов, вырастут на 52,2%. То есть только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен, минимальная выплата должна составлять 2944 грн.

Минимальную зарплату и минимальную пенсию утверждают в проекте бюджета, эти показатели рассчитывает Министерство финансов, а после должны согласовать с Кабмином, утвердить в парламенте. Традиционно между Минсоцем и Минфином происходила затяжная конкурентная борьба. Минсоц пытался поднять пенсии и зарплаты как можно выше, а Минфин, опасаясь раздувания бюджета и ссылаясь на позицию "международных партнеров", пытался ограничить повышение.

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