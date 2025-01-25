Как выглядит самая маленькая квартира в Украине: на нескольких квадратах разместили унитаз, стол и кровать

В Харькове продается самая маленькая квартира на украинском рынке недвижимости. Речь идет о жилье площадью всего 10 квадратных метров, которое продается за 10 тыс. долларов.

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Согласно данным OLX, объявление размещено 17 января и по сей день актуально. "Продам однокомнатную квартиру гостиничного типа на ул. Григория Сковороды... у метро", - говорится в объявлении. На десяти квадратах разместили небольшую кровать, раковину, туалет, умывальник, стиральную машину и даже газовую плиту.

Судя по размещённым фото, раковина находится всего в нескольких сантиметрах от унитаза и в метре от кровати. При этом в квартире также разместили необходимую технику.

"Квартира с удобствами, в хорошем состоянии и укомплектована всей необходимой мебелью и техникой: водонагреватель, холодильник, стиральная машина, микроволновка. Окно выходит в тихий двор", - говорится в объявлении.

Отметим, вероятно, "квартира" - результат перепланировки жилья большей площади. Согласно государственным строительным нормам, однокомнатная квартира не может быть площадью менее 28 квадратов (ранее действовал норматив в 30 квадратов). При этом общая комната должна быть площадью от 14 квадратов.

Общая площадь квартиры с объявления меньше, чем минимально допустимая площадь общей комнаты.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Виноградовский районный суд Закарпатской области обязал украинца доплатить за газ около 134 тыс. грн. Причина такого решения: проблема с газовым счетчиком, которую обнаружили представители "Закарпатгаза".

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