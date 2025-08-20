Как воровали деньги через ПриватБанк: решение суда раскрыло подробности схемы Коломойского

Когда ПриватБанк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, финучреждение регулярно выдавало многомиллиардные кредиты с многочисленными нарушениями. Это позволило бывшим акционерам вывести со счетов банка 110 млрд грн.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), об этом говорится в окончательном решении Лондонского суда по "делу ПриватБанка". Документ содержит 490 страниц, где приводятся как детали мошеннической схемы повторного "прокручивания" кредитов, так и ее многочисленные примеры.

Детали схемы

Примерно с 2013 года или даже раньше кредитный комитет ПриватБанка начал выдавать кредиты под залог имущества компаниям, связанным с Коломойским, Боголюбовым и их людьми. Причем имущество перезакладывали несколько раз, а его стоимость сильно завышалась.

Железняк сравнивает схему с классической финансовой пирамидой: сначала кредит выдавали одним связанным компаниям, затем – другим, которые на эти деньги закрывали долг предыдущих. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2015 года было выдано примерно 110 млрд грн.

Примеры нарушений

Также в тексте судебного решения приводятся примеры многочисленных нарушений, с которыми выдавались кредиты. В частности, три заемщика получили кредиты под залог 100% акций одного и того же предприятия. Причем каждый раз стоимость акций оценивалась по разному:

7,35 млрд грн;

9,26 млрд грн;

14 млрд грн.

А в конце марта 2016 года оценка ПриватБанком акций под залог для выдачи кредита почти за один день выросла с 37,6 до более чем 44 млрд грн. Железняк предполагает, что это происходило для создания впечатления, что капитал банка был надежнее, чем есть на самом деле.

Кроме того, залоговую стоимость сети АЗС, которая когда-то принадлежала банку, оценили в 6,3 млрд грн. Когда "Приват" национализировали, в собственность государства перешли и заправки, которые впоследствии продали значительно дешевле – за 700 млн грн.

Также выяснилось, что реальная стоимость нефтехранилищ, которые ПриватБанк получил под залог 5,9 млрд грн, была чуть больше 500 млн грн. Причем мощность перевалки этих нефтехранилищ оценили в 2 млн тонн нефтепродуктов в год, хотя в описании значилось 5 млн тонн.

Решение суда

ПриватБанк окончательно выиграл суд против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 30 июля. Банк требовал возместить убытки за выведенные активы. Требования банка удовлетворили по всем пунктам, а Коломойского и Боголюбова признали виновными в незаконном присвоении почти $2 млрд средств банка.

Это означает, что им придется вернуть деньги банку – возможно, это произойдет за счет арестованных активов бизнесменов. Сумма возмещения убытков банка еще не определена окончательно. Она, включая проценты и юридические расходы, будет установлена на следующем слушании в октябре 2025 года.

ПриватБанк и его юридические советники теперь перейдут к стадии взыскания убытков и принудительного исполнения решения суда в отношении активов Коломойского и Боголюбова. Оба бизнесмена находятся под всемирным арестом с 2017 года (иск был подан в 2016-м).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине завершили следствие и открыли материалы дела по подозрению Игоря Коломойского. Его и еще пятерых человек подозревают в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.

