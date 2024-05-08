Как подключить тариф после пополнения счета: в "Киевстаре" дали инструкцию
Абоненты украинского мобильного оператора "Киевстар" могут вне очереди заказать основной пакет услуг своего тарифного плана. Что полезно, если нет возможности ожидать плановой даты оплаты своего тарифа. Сделать это можно в несколько способов – к примеру, по номеру 477*202.
Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: также подключить тариф можно в системе самообслуживания "Мой Киевстар".
Еще один способ – подключить тариф в контакт-центре. Либо у сотрудника фирменного магазина "Киевстар".
"Ранее абоненты подписки со многими тарифами могли заказать его, только если пропустили день плановой оплаты тарифа и оплатили пакет услуг в день. Теперь эти два условия отменены и все наши клиенты подписки смогут в любой момент заказать новый пакет", – говорится в сообщении.
Как проверить, за что "Киевстар" берет деньги
В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:
- по запросу *100*01*2#;
- авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;
- в приложении Мой Киевстар
- по номеру 466*66.
Номера "Киевстара" будут начинаться с нового кода 077
Ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.
По информации независимого сообщества мобильных технологий Украины MZU - Мобильная Связь Украины, в "Киевстаре" отмечают: дополнительный код позволит ему не допустить возникновения дефицита свободных номеров. Ведь "оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов в перспективе ближайших двух лет".
В настоящее же время "Киевстар" использует 5 национальных кодов сети мобильной связи. Это:
- 67;
- 68;
- 96;
- 97;
- 98.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая "Киевстар" изменил наполнение в некоторых своих тарифах. Обновления касаются домашнего интернета в рамках функции Суперсила.
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