Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: к какому уходят чаще всего

В июле украинцы провели 23 886 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов в июле "Киевстар" покинули 9 665 абонентов.

От Vodafone ушло 8 660 абонентов. От lifecell – 5 357. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 142 абонентов.

"ТриМоб" – 92.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 12 368 случаях.

На Vodafonе в июле перенесли 5 886 номеров. При этом:

На "Киевстар" – 5 609.

На "Интертелеком" – 13.

На "ТриМоб" – 10.

Таким образом, отмечается, за месяц lifecell стал единственным оператором, сумевшим с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 7 041 новых подключений.

С украинцев могут начать снимать дополнительные деньги за мобильный интернет

В то же время, интеграция Украины в роуминговую зону ЕС с 1 января 2026 года не позволит на 100% использовать мобильную связь с украинских номеров в 27 странах ЕС без дополнительной оплаты. Ведь правило "роуминг как дома" рассчитано на людей, которые путешествуют по Евросоюзу, а не живут там.

Соответственно, с таких лиц после использования определенного объема данных оператор может взимать дополнительную плату. Но не выше оптового ограничения, которое в 2025 году составляет 1,3 евро за ГБ (62,79 грн по официальному курсу на 17 августа).

"Если вы проводите больше времени дома, чем за рубежом, или больше используете свой телефон дома, вы считаетесь добросовестным пользователем и платите по внутренним тарифам. Поэтому украинцы, которые выехали в ЕС во время полномасштабного вторжения и осели в европейских странах, не совсем подпадают под этот термин", – объяснили аналитики ZN.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, одной из проблем, с которой сталкиваются украинцы при пополнении мобильного счета, является необходимость необходимость активации месячного пакета. К примеру у Vodafone это происходит после соответствующего подтверждения со стороны самого оператора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!