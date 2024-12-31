Как изменились спрос и предложение на покупку домов в Украине: аналитика OLX

2024 год подходит к концу, и пора подводить его итоги. В этом материале рассказываем, как изменились спрос и предложение на покупку различных типов частных домов за год, по данным платформы OLX Недвижимость.

Видео дня

По состоянию на ноябрь 2024 года, по сравнению с ноябрем 2023 года, количество объявлений о продаже объектов с собственным участком выросло на 7%. Однако количество откликов на эти объявления снизилось на 13%.

Таунхаусы

Количество объявлений о продаже таунхаусов больше всего увеличилось в Полтаве (+183%), Виннице (+129%), Ужгороде (+127%) и Харькове (+68%). Одновременно снижение количества объявлений зафиксировано в Ивано-Франковске (-81%), Киеве (-23%) и Житомире (-17%).

Спрос на таунхаусы, выраженный количеством откликов, вырос в Тернополе (+100%), Ужгороде (+91%), Харькове (+60%) и Днепре (+54%). Однако значительное снижение спроса наблюдается в Хмельницком (-58%) и Ивано-Франковске (-55%). В других городах динамика смешанная, с незначительными колебаниями.

Частные дома

Рост количества объявлений наблюдался в большинстве областных центров, особенно в Виннице (+43%) и Кропивницком (+42%). Однако предложение снизилось в Одессе (-11%) и Ивано-Франковске (-18%).

Что касается откликов, то спрос на частные дома снизился почти во всех городах. Самое большое падение зафиксировано во Львове (-51%) и Запорожье (-50%).

Дуплексы

Количество объявлений о продаже дуплексов значительно увеличилось в Хмельницком (+260%), Ужгороде (+211%) и Виннице (+115%). В то же время снижение зафиксировано в Ивано-Франковске (-65%) и Запорожье (-46%).

Спрос на объявления о дуплексах вырос в Одессе (+120%) и Львове (+107%). Однако существенное падение спроса наблюдается в Черкассах (-77%) и Сумах (-55%).

Общая динамика рынка недвижимости в Украине показывает рост предложения, однако спрос во многих регионах демонстрирует отрицательную тенденцию.