Кабмин семь месяцев тянул с наблюдательным советом "Энергоатома": нардеп рассказал, как правительство пытается получить "блокирующий пакет"

Кабинет министров подписал контракты с четырьмя членами наблюдательного совета "Энергоатома" вместо пяти. Кабинет министров на протяжении семи месяцев тянул с подписанием контрактов с членами наблюдательного совета, а в результате не подписал контракт с одним из независимых членов. В результате вместо соотношения три независимых члена и два представителя от государства в наблюдательном совете создалась пропорция два независимых и два государственных представителя.

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На своей странице в Facebook нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отмечает, что должно быть преимущество у независимых членов наблюдательного совета (их должно быть больше). И именно так было всем объявлениям в июне прошлого года.

"А потом правительство тянуло-тащило… .все им что-то мешало и в результате, через 7 месяцев и уже позицию послов, подписали контракт только с 4 членами. С британцем Тимоти Джон Стоун 🇬🇧 не подписали и не будут. Соответственно сейчас там 2 на 2. Что дает представителям правительства блокирующий пакет. всю надзорную. Если нет, то это будет свидетельствовать, что все это позорище в течение 7 месяцев было исключительно сорвать нормальное корпоративное управление и сохранить коррупцию в Энергоатоме", - написал Железняк.

Он также отметил, что есть надежда, что глава наблюдательного совета будет использовать право решающего голоса при равном распределении голосов. Заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко отметила, что, возможно, в положении о наблюдательном совете "Энергоатома" и в уставе может быть норма, которая предоставляет председателю наблюдательного совета при равном распределении голосов преимущественное право голоса. Железняк проверил ее предположение и подтвердил: решающий голос будет у председателя наблюдательного совета.

Отметим, главой наблюдательного совета "Энергоатома" избран Ярек Неверович, эксминистр энергетики Литвы. Заместителем председателя избрали Майкла Кирста, эксперта в сфере ядерной энергетики с более чем тридцатилетним стажем.

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел государства-агрессора России пригрозило прекратить работу миссии МАГАТЭ на временно захваченной ее войсками Запорожской АЭС в Энергодаре. В Украине отреагировали на угрозы врага и назвали их "актом ядерного терроризма".