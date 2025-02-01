Кабмин потратит около 130 тыс. грн на баннер с надписью "Кабинет министров"

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров провел тендер на закупку баннера. На стенд с надписью "Кабинет министров Украины" потратят 129,9 тыс. грн (во время тендера цена снизилась с 168 тыс. грн).

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Об этом говорится в данных закупок, размещенных на портале Рrozorro. Так, выставочный стенд (баннер) должен изготовить ФЛП Виктор Казанов. Этот предприниматель специализируется на баннерах госучреждений. Так, в прошлом году он делал стенды для "Нафтогаз Тепло" и Натальинского сельского совета, вывески для Укрпочты (на 1,3 млн грн), а также производил указатели названий улиц и номеров домов.

Согласно данным, указанным в технических требованиях, вместе с баннером также должны изготовить конструкцию из металлической трубы. Размер конструкции под баннер – 3470х5200х400 мм. Размер литого баннера – 4270х6000 мм.

"Материал баннерного материала – полотно из пластифицированного поливинилхлорида, армированное нитями полиэстера (баннерная ткань). Вид баннерного материала – комбинация непрозрачной баннерной ткани, плотностью 510 г/м² (frontlit) и светопроницаемой баннерной ткани (backlit)", – говорится в документации.

Отметим, общий доход ФЛП Виктора Казанова от государственных закупок за прошлый год, согласно данным YouControl, составляет 2,6 млн грн.

Отметим, с декабря 2024 и до конца января 2025 Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины объявил десятки тендеров. Самые крупные из них: на сопровождение веб-портала (3,2 млн грн), услуги связи (2,7 млн грн). В то же время на письменный перевод официальных писем потратят 339,3 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, государственная "Укрпочта" объявила тендер на закупку 880 электроскутеров. Заявленная цель – улучшение курьерской доставки. Деньги же предоставили Европейский банк реконструкции и развития вместе с Европейским инвестиционным банком.

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