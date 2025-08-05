IT-рынок труда впервые за три года оживился: кого ищут работодатели

Впервые с начала полномасштабной войны количество вакансий на украинском IT-рынке превысило 7 000, что стало рекордом за три года. Больше всего ищут специалистов в маркетинге, miltech, AI/ML, Front-end и Python – рынок активно оживает и нуждается как в технических, так и креативных специалистах.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики DOU. Июль стал рекордным для маркетинговой сферы – компании открыли 793 вакансии, что является самым высоким показателем за весь период полномасштабной войны.

Для сравнения, в SEO было 102 вакансии, что также является впечатляющим результатом. По словам аналитиков, быстро растет и miltech-направление, в частности зафиксировано 533 вакансии и более 4000 откликов за месяц. Это самые высокие показатели за все время наблюдений в этой сфере, что свидетельствует об активном расширении оборонно-технологического сегмента на рынке труда.

В частности, направление искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) продолжает расти – в июле было открыто 161 вакансию. Для Embedded-разработчиков впервые зафиксировали трехзначный результат – 104 вакансии, а в Hardware – 131, это признак того, что спрос на высокотехнологичных инженеров в смежных с ИТ отраслях стремительно увеличивается.

Среди программистов ситуация различается в зависимости от технологии. Наибольший рост вакансий зафиксирован для Flutter, Front-end, Node.js, Python и iOS-разработчиков. В то же время часть направлений не почувствовала существенного прироста, что свидетельствует о неравномерном восстановлении в различных специализациях.

Среднее количество откликов на одну вакансию в июле уменьшилось до 23,5 – это самый низкий показатель с января 2023 года. Однако, снижение конкуренции объясняется не уменьшением активности кандидатов, а наоборот резким увеличением количества самих вакансий. В июле на 1 500 больше людей подавались на работу, чем в июне, а общее количество откликов выросло на 13 тысяч.

В частности, в 30 категориях конкуренция незначительно снизилась, в 22 выросла, а в трех осталась неизменной. Больше всего откликов традиционно наблюдается в Front-end, 84,7 на одну вакансию, хотя это самый низкий показатель за последние два года в этой категории. В QA – 61, в Java и Project Management более 40. В то же время в дизайне конкуренция постепенно спадает с начала года – сейчас 34,6 отклика на вакансию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сейчас на рынке труда больше всего ищут квалифицированных рабочих – сварщиков, экскаваторщиков, электриков, монтажников и строителей, которые могут зарабатывать от 50 до 100 тысяч гривен в месяц. Для сравнения, молодые бухгалтеры и юристы получают 20-40 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!