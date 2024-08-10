Инвесторы настаивают на срочности предоставления налоговых льгот для ветроэнергетики – ассоциация

Власти Украины должны срочно исправить ошибку по поводу отсутствия налоговых стимулов для отрасли ветроэнергетики, поскольку эта отрасль может обеспечить создание около 5 ГВт мощности в ближайшие десять лет.

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Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства.

"Это очень несправедливая ситуация, когда мы слышим заявления о необходимости замещения утраченных мощностей новыми из ВИЭ, а затем из законов, которые должны снизить налоговую нагрузку и ускорить реализацию новых проектов, исключают норму по пошлине и НДС для оборудования для ветроэнергетики и биоэнергетики", - сказала Верещинская.

По ее словам, инвесторы возлагали большие надежды на соответствующие законодательные изменения закона о пошлине и НДС, предоставляли свои предложения. "Но в результате правки были избирательно внесены в другие законопроекты по разминированию. Туда попало только оборудование для СЭС, газовых установок, установок хранения энергии", – добавила Верещинская.

Она подчеркнула, что к 2033 году ВИЭ могут реалистично построить 10 ГВт новых мощностей и заменить разрушенную генерацию.

"Это выглядит очень несправедливо, учитывая, что почти половина из запланированных 10 ГВт ВИЭ - это будет ветер", - отметила директор ЕУЭА. При этом она заявила, что инвесторы будут коммуницировать с депутатами для внесения нужных кодов, чтобы налоговые стимулы все же предоставлялись и для отрасли ветроэнергетики.

Как сообщалось ранее, Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляла о том, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии может усугубиться.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.