И полы вымыть, и рентген сделать: необычная вакансия в Киеве возмутила соцсети

Одна из частных клиник Киева объявила вакансию на должность с необычным сочетанием должностных обязательств – уборщицы-рентгенолога. За зарплату в 20 тыс. грн даже не требовали медицинского образования.

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Вакансия была опубликована на одном из крупнейших кадровых порталов Украины, но к моменту публикации объявление уже удалили с сайта. Удалось ли нанимателям найти подходящего кандидата или они все же поняли нецелесообразность таких должностных сочетаний, неизвестно.

В описании вакансии указано, что кандидат будет вести учет моющих и чистящих средств, поэтому желательно, чтобы он имел опыт в клининге. Также он будет выполнять рентгенологические исследования, но опыт здесь иметь необязательно, поскольку компания готова научить новичков.

Наниматели готовы рассмотреть желающих любого возраста, но должны быть ответственными, пунктуальными, добросовестными и дисциплинированными. Среди преимуществ такой работы – расположение в центре столица (на ул. Владимирской), официальное трудоустройство, а также обеспечение моющими средствами и формой.

При графике 2/2 (т.е. за 15 рабочих дней в месяц) за такую работу готовы предложить 20 тыс. гривен. Но и здесь автор объявления "выделился" – работу уборщицы компания оценила в 15 тыс. грн, а рентгенолога – в 5 тыс. грн.

Это вызвало большой ажиотаж в соцсетях. Особенно комментаторы оценили "комбинацию" должностных обязанностей.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине ищут специалистов на действительно уникальные вакансии, где найти специалистов очень сложно. Среди редких профессий – аппаратчик выращивания дрожжей, пастижер, халвомесильник и даже эмбриолог.

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