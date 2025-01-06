Гривня начинает год с девальвации: что происходит с курсом доллара на межбанке и в кассах банков

Вторая неделя нового 2025 года началась с нового витка девальвации гривни. Как обычно происходит, все началось с безналичного рынка, на который отреагировали наличные курсы в кассах.

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Так, на открытии межбанка 6 января доллар подорожал на площадке Bloomberg всего на 1 копейку по сравнению с пятничным закрытием – до 42,17 грн/долл., и в первые минуты торгов произошло даже небольшое укрепление гривны – до 42,125 грн/долл., пишет OBOZ .UA. Но оно длилось совсем недолго: уже на 40-й минуте курс прыгнул до 42,23 грн/долл., а затем закрепился на 42,25 грн/долл.

На этой отметке заключалось больше сделок по покупке-продаже. Под закрытие межбанка котировки отошли на 42,2325 грн/долл.

А Национальный банк по итогам торгов поднял официальный курс гривня/доллар с 42,0889 грн/долл. до 42,1959 грн/долл. Объем торгов на Bloomberg вырос в $199,3 млн до $289 млн.

В казначействах украинских банков отмечают общее увеличение гривневой массы после завершения выплат государства и бизнес-партнеров в конце 2024 года, которое оказывает давление на валютный рынок. Но говорят об отложенном спросе на доллар из-за новогоднего праздника, который реализуется сейчас, прежде всего спрос со стороны импортеров.

В то же время, отмечается также и рост спроса на американскую валюту со стороны населения, особенно на фоне увеличения ее курса. Причем простые люди все чаще покупают наличный доллар в кассах, а не на счета.

Этот тренд наметился еще в прошлом году и ощущается по сей день. Что, кстати, доказывает последняя статистика Нацбанка о ввозе в Украину наличной инвалюты, которая раскупается прежде всего населением. В январе-ноябре 2024 года общий объем таких поставок увеличился сразу в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го ($8,1 млрд) – до $14,4 млрд и в 3,8 раза по сравнению с довоенным 2021-м ($3,8 млрд).

Средний наличный курс покупки-продажи доллара 6 января вырос с 41,88-42,55 грн/долл. до 41,98-42,68 грн/долл. А максимальный курс продажи американской валюты после обеда достиг 42,80 грн/$ и его ставили не только небольшие банки (Окси Банк, МетаБанк, Полтава-Банк), но и системный Райффайзен Банк.

Карточные курсы банков в среднем держались на покупке-продаже в пределах 41,88-42,52 грн/долл. А максимальный ценник продаж достался 43,10 грн/долл. – его установил Аккордбанк.

Как подытожил OBOZ.UA, банкиры уже прогнозировали, что в начале 2025 года в Украине ожидается рост курса доллара. При этом отмечается, что Нацбанк "по примеру 2024 года" может применить стратегию сглаживания в регулировании рынка.

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