Готовы платить по 55 тыс. грн: кого ищут украинские работодатели и какие зарплаты предлагают

Украинские работодатели сейчас больше всего ищут людей на рабочие профессии – продавцов, водителей, разнорабочих, грузчиков, поваров и барист, где медианные зарплаты составляют 42–55 тысяч гривен. Также высокий спрос на начальные позиции, например менеджеры интернет-магазина и операторы чата, с зарплатами от 30 до 35 тысяч гривен.

Об этом говорится в исследовании рынка, которое опубликовал один из крупнейших кадровых ресурсов Украины. Общее количество вакансий на платформе остается значительным, больше всего объявлений касаются рабочих профессий. Лидерами по количеству предложений являются:

продавец;

водитель;

разнорабочий;

служба в силах обороны;

грузчик;

повар;

продавец-консультант;

бариста.

Отмечается, что эти позиции традиционно формируют базовый каркас рынка труда, обеспечивая высокую доступность и стабильный поток кандидатов. В то же время платформа проанализировала профессии, которые собирают больше всего откликов на одно объявление. Здесь лидируют вакансии, связанные с начальной карьерой или дистанционной работой:

менеджер интернет-магазина;

упаковщик;

оператор чата;

вакансии для студентов и начала карьеры;

разнорабочий;

сторож;

оператор ПК.

По данным платформы, в августе 2025 года самые высокие медианные зарплаты получали фасадчики и штукатуры – по 55 тысяч гривен. Чуть ниже уровень доходов, около 50 тысяч гривен, имели дальнобойщики, каменщики и рихтовщики. В диапазоне от 42 до 46 тысяч гривен находятся зарплаты плиточников, прорабов, маляров, риелторов, автомаляров и строителей.

Сравнивая август 2025 года с аналогичным месяцем 2024 года, наибольший рост медианной зарплаты произошел в Донецкой области – +35%, что обусловлено высоким спросом на вакансии в ВСУ, где оплата традиционно выше среднего уровня. Также существенное повышение зарплат отмечено в:

Сумской области – +30%;

Львовской – +29%;

Киеве и Херсонской областях – +27%;

Черниговской – +26%.

В Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях медианные зарплаты поднялись на 25%, что свидетельствует об общем положительном тренде в большинстве регионов. Дополнительные бонусы и условия трудоустройства значительно повышают активность кандидатов. Так, вакансии с предложением жилья получают почти втрое больше откликов, чем стандартные объявления. На платформе насчитывается 12 182 вакансии с опцией жилья.

Также высокую заинтересованность вызывают вакансии для социально уязвимых групп населения – таких объявлений на OLX более 43 тысяч, и они получают почти втрое больше откликов. Вакансии с предложением бронирования в два раза чаще привлекают внимание кандидатов; таких вакансий сейчас 4 227. В то же время, только 13% компаний открыты к найму иностранцев. Основные барьеры для этого:

отсутствие потребности в иностранных кадрах (41%);

языковой барьер (27%);

отсутствие опыта сотрудничества с иностранцами (23%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2025 года средняя зарплата в Украине составила 25 911 грн, что на 2,2% меньше, чем в июле. Самые высокие выплаты сейчас получают работники в сфере ІТ, тогда как в образовании средняя зарплата вдвое ниже среднеукраинской.

